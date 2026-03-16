जंग के बीच LPG लेकर भारत पहुंचा शिवालिक शिप, मुंद्रा पोर्ट पर होगी अनलोडिंग

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से कई देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार नहीं कर पाए, लेकिन दो भारतीय जहाजों को आने का रास्ता दे दिया गया था. इनमें से एक शिवालिक शिप सोमवार (16 मार्च) को एलपीजी गैस लेकर भारत पहुंचा. गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचे शिवालिक शिप से अब एलपीजी गैस की अनलोडिंग की जाएगी. अहम बात यह भी है कि देश में गैस की वजह से दिक्कत शुरू हो गई है.

शिवालिक सोमवार को करीब शाम 5 बजे मुंद्रा पोर्ट पहुंचा. इस एलपीजी कैरियर पर करीब 46 हजार मीट्रिक टन गैस लदी है, जो कि 32.4 लाख घरेलू सिलेंडरों के बराबर है. यह जहाज भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अटका था, लेकिन 14 मार्च को वहां से आने का रास्ता मिल गया. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इसका भारत आना बहुत बड़ी राहत की बात है.

जल्द ही भारत पहुंचेगा नंदा देवी जहाज

शिवालिक के बाद अब जल्द ही नंदा देवी जहाज के भारत पहुंचने की उम्मीद है. इस पर 46 हजार मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी है. भारत समेत दुनिया के कई देशों के जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हैं. हालांकि ईरान ने कहा है कि भारत उसका दोस्त है और वह उसका साथ देगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में कहा कि होर्मुज ईरान के दुश्मनों को छोड़कर सभी के लिए खुला है.

#WATCH | Gujarat: LPG tanker Shivalik, which crossed the Strait of Hormuz, reaches Mundra Port. pic.twitter.com/tVXvWunqba — ANI (@ANI) March 16, 2026

बता दें कि भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली ने शनिवार को कहा था कि ईरान ने होर्मुज से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई है. इसमें कई देशों के जहाज शामिल हो सकते हैं.

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