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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC MP पर ED का शिकंजा! अखबार से जुड़े 60 करोड़ के लेनदेन की जांच तेज

TMC MP पर ED का शिकंजा! अखबार से जुड़े 60 करोड़ के लेनदेन की जांच तेज

TMC सांसद नदिमुल हक से जुड़े उर्दू अखबार पर ED की कार्रवाई के बाद करीब 60 करोड़ रुपये के कथित संदिग्ध लेनदेन की जांच शुरू हुई है. जानें पूरा मामला.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 08 Sep 2026 09:26 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद नदिमुल हक से जुड़े एक उर्दू अखबार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई में करीब 60 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन सामने आने का दावा किया गया है. एजेंसी ने इन लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, कई लेनदेन के संबंध में तत्काल संतोषजनक दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सका.

ED ने 7 सितंबर की सुबह कोलकाता समेत कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया था. कार्रवाई 24 घंटे से ज्यादा समय तक चली और मंगलवार तड़के पूरी हुई. इस दौरान सांसद नदिमुल हक से कोलकाता स्थित उनके आवास और कार्यालय में पूछताछ भी की गई. एजेंसी ने वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड खंगाले.

60 करोड़ के लेनदेन पर सवाल

जांच के दौरान करीब 60 करोड़ रुपये के लेनदेन में कथित विसंगतियां मिलने की बात सामने आई है. ED यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये रकम अखबार के नियमित कारोबारी लेनदेन का हिस्सा थी या इसके पीछे कोई अन्य वित्तीय गतिविधि थी. अधिकारियों के मुताबिक, जिन लेनदेन का संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिला, उनकी विस्तृत जांच की जा रही है.

हवाला एंगल भी जांच के दायरे में

ED अब यह भी पता लगा रही है कि संदिग्ध लेनदेन में कहीं हवाला या किसी अन्य अनौपचारिक माध्यम का इस्तेमाल तो नहीं हुआ. एजेंसी रकम के स्रोत, लेनदेन करने वाली इकाइयों और संबंधित बैंक खातों की कड़ियां खंगाल रही है. जांच के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

FIR के आधार पर शुरू हुई जांच

यह कार्रवाई उस मामले में की जा रही है जिसमें अखबार और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाकर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच शुरू की है. एजेंसी कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ धन के वास्तविक इस्तेमाल और उसके अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने में जुटी है.

सांसद से पूछताछ, आगे भी बढ़ सकती है कार्रवाई

ED अधिकारियों ने तलाशी और पूछताछ के दौरान मिले रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है. जरूरत पड़ने पर मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. हालांकि, 60 करोड़ रुपये के लेनदेन में कथित गड़बड़ी की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी. संबंधित पक्ष का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी.

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Published at : 08 Sep 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
ED Kolkata TMC MP Kolkata 
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