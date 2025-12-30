ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने 24 दिसंबर 2025 को अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में 9 रिहायशी ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह कार्रवाई PMLA के तहत Crypto वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी नाम की फर्जी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में की गई.

छापेमारी में ईडी को क्या मिला?

ED की छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए है. इसके साथ ही 18 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए है जिनमें करीब 22.38 लाख की संदिग्ध रकम पाई गई. मौके से 4 लाख कैश भी जब्त हुआ है. जांच में करीब 3 करोड़ की अचल संपत्तियां भी सामने आई है.

हरियाणा पुलिस की FIR के आधार पर शुरू की थी जांच

ED ने ये जांच हरियाणा पुलिस की FIR के आधार पर शुरू की थी. इस मामले में विकास कालरा, तरूण तनेजा, कपिल कुमार और पवन कुमार को आरोपी बनाया गया है...जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने मिलकर आम लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर Crypto वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करवाया और फिर उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली.

आरोपियों ने फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था

ED के मुताबिक आरोपियों ने एक फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था. निवेशकों से पैसा लेकर उसे Binance पर बनाए गए Crypto Wallets में ट्रांसफर कराया गया. बाद में ये पैसा आरोपियों के पर्सनल बैंक अकाउंट, उनके परिवार और करीबियों के खातों में घुमाया गया.

ठगी का पैसा प्रॉपर्टी में लगाया

जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ठगी से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल आरोपियों ने परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में किया. ED का कहना है कि आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.