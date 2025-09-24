हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजिंदल ग्रुप पर ED ने कसा शिकंजा, 505 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजने का आरोप, छापेमारी में मिले अहम सबूत

जिंदल ग्रुप पर ED ने कसा शिकंजा, 505 करोड़ रुपये देश से बाहर भेजने का आरोप, छापेमारी में मिले अहम सबूत

ED raids on Jindal Group: ईडी ने फेमा एक्ट के उल्लंघन को लेकर जिंदल ग्रुप के 13 ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई में प्रवर्तन निदेशालय को कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड मिले.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Sep 2025 11:32 PM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत 18 और 19 सितंबर, 2025 को दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में बी. सी. जिंदल ग्रुप से जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी. ये कार्रवाई विदेश में अवैध तरीके से पैसा भेजने और फंड्स को पार्क करने के शक में की गई.

जांच में सामने आया है कि जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड (JTPL), जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड (JIPL) और जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड (JPFL) जैसी कंपनियों ने करोड़ों रुपये विदेश भेजे. आरोप है कि 505.14 करोड़ रुपये दुबई की कंपनी टोपाज इंटरप्राइजेज डीएमसीसी (Topaz Enterprise DMCC) को भेजे गए, जो सीधे-सीधे शुभद्रा जिंदल, उनके बेटे भावेश जिंदल और श्याम सुंदर जिंदल के कंट्रोल में है.

ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

ED को जांच में पता चला कि साल 2013 से 2017 के बीच JPFL ने 703.79 करोड़ रुपये JIPL में निवेश किए, ताकि ओडिशा में कोयले पर आधारित पावर प्लांट लगाया जा सके. लेकिन 2018-19 में कंपनी ने ये निवेश वसूलने के बजाय अपने ही प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनियों को बहुत कम दामों पर बेच दिया, जिससे लिस्टेड कंपनी के निवेशकों का भारी नुकसान हुआ.

इसके बाद 2024 में JIPL को 853.72 करोड़ रुपये मिले, लेकिन इसे JPFL को लौटाने की बजाय 505.14 करोड़ रुपये दुबई की कंपनी टोपाज एंटरप्राइज DMCC में ट्रांसफर कर दिए गए. इसी रकम से उन्होंने गार्नेट इंटरप्राइज डीएमसीसी (Garnet Enterprise DMCC) के 100 प्रतिशत शेयर खरीदा लिए.

पैसों की हेराफेरी करने के लिए तैयार किए गए थे दो अलग-अलग वैल्यूएशन रिपोर्ट

जांच में ED को ये भी मिला है कि गर्नेट एंटरप्राइज DMCC, दुबई की हिस्सेदारी जिंदल पॉली फिल्म्स नीदरलैंड्स B. V. में है और ये आगे कई देशों जैसे अमेरिका, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, जर्मनी, सिंगापुर और चीन में कंपनियों को कंट्रोल करती है. जांच में सामने आया कि दो अलग-अलग वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करवाई गई, ताकि कंपनी की कीमत को झूठा दिखाकर ज्यादा पैसा बाहर भेजा जा सके. ED का शक है कि बी. सी. जिंदल ग्रुप ने अपनी ही रकम को राउंड-ट्रिपिंग के जरिए विदेश भेजा और वहां खड़ा किया, जो FEMA के नियमों का उल्लंघन है.

ईडी की छापेमारी में मिले कई अहम दस्तावेज और सबूत

ईडी की छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड मिले है. इनमें साफ दिखता है कि श्याम सुंदर जिंदल इन विदेशी कंपनियों के वास्तविक मालिक और 100 प्रतिशत के शेयर होल्डर है. फिलहाल श्याम सुंदर जिंदल भारत में मौजूद नहीं है. बताया जा रहा है कि वे हांगकांग गए हुए है और अब तक जांच में शामिल नहीं हुए है. ED ने कहा है कि पूरे मामले की जांच जारी है और आगे और खुलासे हो सकते है.

यह भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिमाचल समेत पूरा हिमालयी क्षेत्र ‘गंभीर अस्तित्व संकट’ में, सुक्खू सरकार से मांगा जवाब

Published at : 24 Sep 2025 11:32 PM (IST)
Tags :
Hyderabad ED Enforcement Directorate  Jindal Group DELHI- NCR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CDS Gen Anil Chauhan: सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
बिग बॉस 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
क्रिकेट
Abhishek Sharma ने किसे भेजा फ्लाइंग किस? भारत-बांग्लादेश मैच का फोटो हुआ वायरल
अभिषेक शर्मा ने किसे भेजा फ्लाइंग किस? भारत-बांग्लादेश मैच का फोटो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CDS Gen Anil Chauhan: सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
सरकार ने बढ़ाया गया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी?
बिहार
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
बिहार चुनाव: महागठबंधन में जाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे आरके सिंह? बयानों से समझें मायने
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
बिग बॉस 19: फरहाना ने पार की बदतमीजी की सारी हदें, कुनिका को कहा- 'घटिया औरत'
क्रिकेट
Abhishek Sharma ने किसे भेजा फ्लाइंग किस? भारत-बांग्लादेश मैच का फोटो हुआ वायरल
अभिषेक शर्मा ने किसे भेजा फ्लाइंग किस? भारत-बांग्लादेश मैच का फोटो हुआ वायरल
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
"तड़पाओगे तड़पा लो" गाने पर नन्हें बच्चों ने किया जोरदार डांस! यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल- वीडियो वायरल
हेल्थ
WHO Warns of Rising Hypertension Cases: दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget