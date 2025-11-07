हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाReliance Power से जुड़ी कंपनी का ₹100 करोड़ का घोटाला! ED ने अमरनाथ दत्ता को किया गिरफ्तार

Reliance Power से जुड़ी कंपनी का ₹100 करोड़ का घोटाला! ED ने अमरनाथ दत्ता को किया गिरफ्तार

ईडी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में कोलकाता के अमरनाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है. यह मामला रिलायंस पावर की सहायक कंपनी की ओर से SECI को फर्जी गारंटी जमा कराने से जुड़ा है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

ईडी ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के रहने वाले अमरनाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है. ये मामला Reliance Power Ltd की एक सहायक कंपनी की तरफ से Solar Energy Corporation of India (SECI) को फर्जी बैंक गारंटी जमा कराने से जुड़ा है. ED ने अमरनाथ दत्ता को 6 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया.

एजेंसी का कहना है कि दत्ता ने खुद को ट्रेड फाइनेंस कंसल्टेंट बताया था, लेकिन असल में वो इस पूरे फर्जीवाड़े में अहम भूमिका निभा रहे थे. उन्होंने रिलायंस पावर के पूर्व सीएफओ अशोक पाल और पार्थ सारथी बिस्वाल के साथ मिलकर नकली बैंक गारंटी तैयार करवाई थी.

ईडी ने अमरनाथ दत्ता को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे चार दिन की ED कस्टडी में भेज दिया है. ये मामला उस वक्त सामने आया जब SECI ने रिलायंस पावर की एक सहयोगी कंपनी द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी की जांच कराई और पता चला कि ये पूरी तरह फर्जी थी.

SECI ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की Economic Offences Wing में एफआईआर दर्ज कराई थी. बाद में ED ने इस एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि रिलायंस पावर की कंपनी ने 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी और नकली बैंक कन्फर्मेशन लेटर दिए थे. इस वजह से SECI को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ.

ED की जांच में खुलासा 

ED की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी लोगों ने SBI की पहचान का इस्तेमाल करने के लिए एक स्पूफ ईमेल डोमेन बनाया. sbi.17313@s-bi.co.in. ताकि SECI को भरोसा दिलाया जा सके कि बैंक गारंटी असली है.

इतना ही नहीं, जांच में कई और नकली बैंक डोमेन भी मिले हैं, जैसे —
lndiabank.in

  • lndusindbank.in
  • pnblndia.in
  • psdbank.co.in
  • siliguripnb.co.in
  • lobbank.co.in
  • unionbankofIndia.co.in

इन सभी वेबसाइटों के नाम असली बैंकों से मिलते-जुलते है, लेकिन इनमें जानबूझकर एक या दो अक्षरों में मामूली बदलाव किया गया है, ताकि किसी को शक न हो. 

ED अब तक तीन गिरफ्तारियां 
इस केस में ED अब तक तीन गिरफ्तारियां कर चुकी है, जो इस प्रकार है:

  • पार्थ सारथी बिस्वाल, एमडी, M/s Biswal Tradelink Pvt. Ltd. (पहली गिरफ्तारी)
  • अशोक कुमार पाल, पूर्व CFO, Reliance Power Ltd. (दूसरी गिरफ्तारी)
  • अमरनाथ दत्ता, फाइनेंस कंसल्टेंट (तीसरी गिरफ्तारी)

ED अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस घोटाले से हुए पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ, कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे, और किन लोगों ने इस फर्जीवाड़े से फायदा उठाया.

ये भी पढ़ें: 'टैगोर ने दिया था वंदे मातरम गीत के दो छंदों का सुझाव', PM मोदी ने लगाए आरोप तो कांग्रेस ने की मांफी मांगने की मांग

Published at : 07 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Tags :
Anil Ambani ED Solar Energy  ED Reliance Power Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
ट्रैवल
Dronagiri Hanuman Story: बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
बजरंग बली से क्यों नाराज हैं भारत के इस गांव के लोग, जानें क्यों नहीं करते उनकी पूजा?
यूटिलिटी
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget