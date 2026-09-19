'गूंज तो नहीं धमाका जरूर...', ABVP की जीत पर नड्डा ने कसा राहुल पर तंज

ABVP की डुसू चुनाव में जीत पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी की छात्रों की गूंज मुहिम पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि मैंने गूंज तो नहीं सुनी, लेकिन धमाका जरूर सुना. ऐसे में छात्र संगठन की जीत पर बीजेपी के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया भी दी है.

बीजेपी नेताओं ने इस मौके पर राहुल गांधी पर पलटवार करने का मौका नहीं चूका और साथ ही कई बीजेपी नेताओं ने इस नतीजे पर कहा है कि राहुल गांधी के युवाओं पर आधारित इस जनसंपर्क अभियान 'छात्रों की गूंज' को खारिज कर दिया है. बीजेपी नेताओं ने इसे झूठ की गूंज करार दिया है. साथ कहा कि राहुल गांधी के इस जनसंपर्क के बारे में छात्र क्या सोचते हैं.

गृहमंत्री अमित शाह ने भी दी बधाई

एबीवीपी के परचम पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी रिएक्शन देते हुए कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में एबीवीपी की शानदार जीत पर परिषद के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई. यह जीत परिषद की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा और छात्र कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में युवाओं के अटूट विश्वास को दर्शाती है. मुझे भरोसा है कि परिषद के कार्यकर्ता इस जीत से नई ऊर्जा पाकर और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों का पालन करते हुए छात्र हितों और राष्ट्र निर्माण के काम को लगातार आगे बढ़ाएंगे.

क्या बोले शिक्षामंत्री प्रहलाद जोशी?

शिक्षामंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल एबीवीपी की इस जीत पर छात्र संगठन को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि डुसु इलेक्शन 2026 में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद को हासिल करने पर एबीवीपी और उसके समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई. एक राष्ट्रीय कैडर आधारित संगठन के रूप में एबीवीपी लगातार स्टूडेंट्स के हितों, सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहा है. यह नतीजा डियू के स्टूडेंट्स की तरफ से इन प्रयासों के दिए गए समर्थन को दर्शाता है. युवाओं की आवाज बुलंद और साफ है.