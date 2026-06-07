Delhi University Professor Debasmita Paul Murder Case: दिल्ली में हुई डीयू की प्रोफेसर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी सामने आई है कि प्रोफेसर की हत्या करने के लिए एक जोड़े ने 1400 किमी का सफर तय किया. यह घटना पूरी फिल्मी कहानी सी नजर आती है. पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान के रहने वाले रामप्रसाद दास और बनश्री दास नाम के एक जोड़े को गिरफ्तार किया है. इनपर आरोप है कि इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर देबस्मिता पॉल की हत्या की है.

पॉल से इन कपल का क्या रहा है कनेक्शन

जब इस पूरे मामले में गहन जांच की गई, तो कई आरोप इस दंपत्ति पर लगे हैं. दरअसल, प्रोफेसर की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर की गई. आरोपी दिल्ली आए थे. इसके बाद उन्होंने पॉल के अपार्टमेंट में एक भारी चीज से उनपर हमला कर दिया फिर उनकी कलाई की नस भी काट दी. यह जोड़ा बर्दवान में पॉल के दादाजी के घर में किराएदार के तौर पर रहता था. दोनों को पुलिस की एक टीम ने बादमतला इलाके से पकड़ा है.

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अधिकारियों ने पूरी घटना के बारे में क्या जानकारी दी?

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पाल घर के अंदर मृत अवस्था में पाई गई थी. उनके सिरपर गहरी चोट के निशान थे. उनकी कलाई की नसें भी कटी हुई थीं. उन्होंने यह भी कहा कि लूटपा का कोई संकेत नहीं मिला. क्योंकि घर में गहने और नकदी सुरक्षित पाए गए. पुलिस ने पश्चिम बंगाल के इस जोड़े को गिरफ्तार कर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की हत्या का मामला महज तीन दिन में ही सुलझा लिया है. हत्यारों ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया. वह बंगाल से लगभग 1400 किमी का सफर कर इसे अंजाम देने दिल्ली पहुंचे थे.

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