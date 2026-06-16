हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम

अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम

New Rules on Cough Syrups: नए नियम के तहत कफ सिरप सहित औषधीय सिरप खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

देशभर में अब कफ सिरप समेत विभिन्न औषधीय सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी. केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए सिरप की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. नए नियम लागू होने के बाद फार्मेसी से सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा.

क्या है नया नियम?
केंद्र सरकार ने 9 जून 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 लागू किए हैं. यह संशोधन Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 12 और 33 के तहत किया गया है और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गया है.

ड्रग्स रूल्स में क्या बदलाव किया गया?
सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की Schedule K में सूचीबद्ध दवाओं की श्रेणी से "Syrups" शब्द को हटा दिया है. इसके परिणामस्वरूप सिरप अब ओवर-द-काउंटर दवाओं की श्रेणी में नहीं रहेंगे और उनकी बिक्री पर सख्त नियामकीय नियंत्रण लागू होगा.

अब बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी कफ सिरप
नए नियम के तहत कफ सिरप सहित औषधीय सिरप खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा. इससे उन सिरपों की सामान्य खरीद प्रभावित होगी, जिन्हें अब तक लोग सीधे मेडिकल स्टोर से खरीद लेते थे.

बच्चों की मौत के मामलों के बाद लिया गया फैसला
सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों ने दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे. इन घटनाओं के बाद सिरप के निर्माण और बिक्री पर कड़े नियंत्रण की मांग तेज हो गई थी.

जनता से सुझाव लेने के बाद लागू हुआ संशोधन
इस संशोधन का मसौदा 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जिस पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे. सरकार ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम संशोधन अधिसूचित किया गया.

फार्मेसियों को करना होगा नए नियमों का पालन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब देशभर की फार्मेसियों को सिरप और संबंधित औषधीय फॉर्मूलेशन की बिक्री के लिए संशोधित नियमों का पालन करना होगा. इसके तहत बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाएं बेचना संभव नहीं होगा. 

Published at : 16 Jun 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Cough Syrups MODI GOVERNMENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
इंडिया
'बुलडोजर के डर से कांप रहे थे पठान', श्रीनगर के एक सांसद के बयान पर महुआ ने खोला राज
'बुलडोजर के डर से कांप रहे थे पठान', श्रीनगर के एक सांसद के बयान पर महुआ ने खोला राज
इंडिया
आप E20 पेट्रोल भरवाते हैं तो आपका इंश्योरेंस ही रद्द हो जाएगा? सरकार ने जारी किया बयान, जानें क्या कहा
आप E20 पेट्रोल भरवाते हैं तो आपका इंश्योरेंस ही रद्द हो जाएगा? सरकार ने जारी किया बयान, जानें क्या कहा
इंडिया
IAF Plane Crash: 'अगर मेरा एक और भाई हो तो मैं...', आपको रुला देगी शरीद पायल की बहन की ये बात
'अगर मेरा एक और भाई हो तो मैं...', आपको रुला देगी शरीद पायल की बहन की ये बात
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
बिहार
Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
विश्व
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
स्पोर्ट्स
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
हेल्थ
Microplastics vs Fertility: इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
टेक्नोलॉजी
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
ABP NEWS
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
ABP NEWS
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
ABP NEWS
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
ABP NEWS
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
ABP NEWS
युवाओं को लगा कि वे 'धूम' फ़िल्म के जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन हैं—जानिए आगे क्या हुआ!
युवाओं को लगा कि वे 'धूम' फ़िल्म के जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन हैं—जानिए आगे क्या हुआ!
Embed widget