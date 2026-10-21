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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासौरव दास-रांका की बेल पर ध्रुव राठी बोले- 'हमारे मॉडर्न डे के फ्रीडम फाइटर्स'

सौरव दास-रांका की बेल पर ध्रुव राठी बोले- 'हमारे मॉडर्न डे के फ्रीडम फाइटर्स'

आशुतोष रांका और सौरव दास को SEM कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सौरव और आशुतोष आपका फिर से स्वागत है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 21 Oct 2026 09:37 PM (IST)
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सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को SEM कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सौरव और आशुतोष आपका फिर से स्वागत है. हमारे मॉडर्न डे के फ्रीडम फाइटर्स.'

कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास और आशुतोष रांका को SEM कोर्ट ने  रिहा करने का आदेश दिया है. दोनों को दो दिन की न्यायिक हिरासत के बाद एसईएम कोर्ट के सामने पेश किया गया था. इससे पहले कोर्ट ने उनसे जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली पुलिस ने रांका-दास की हिरासत तीन दिन बढ़ाने की अपील की थी,लेकिन कोर्ट ने उनको रिहा करने का फैसला सुनाया.

इससे पहले सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने न्यायिक हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को बुधवार को वापस ले लिया. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की कोर्ट ने उन्हें 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सौरव और आशुतोष दिल्ली हाईकोर्ट गए थे.

सीजेपी नेताओं ने जताई खुशी

आशुतोष रांका, सौरव दास को जमानत मिलने पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके से लेकर CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने खुशी जताई है. दीपके ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरे भाई अब आजाद हैं. आशु और सौरव मुझसे बड़े लीडर हैं. अपने नेताओं के ऑर्डर फॉलो करने में मुझे खुशी होगी. जान हाजिर है. लेकिन इसके बाद मेरे बिना कोई भी गार्डन में अकेले नहीं घूमेगा'

सौरव दास, आशुतोष रांका को जमानत मिलने पर अभिजीत दीपके बोले- 'अब मेरे बिना कोई...'

रांका-दास की जमानत पर क्या बोलीं रत्ना सिंह?

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने रांका और दास की जमानत को लेकर कहा, देर हुई है लेकिन आखिरकार इन लड़कों को जमानत मिल गई. मुझे लगता है कि सीजेपी के तौर पर हम पूरी तरह महसूस करते थे कि यह जरूरी था. अब जब वह इनको जमानत मिल गई है तो हम खुश हैं.

सौरव दास-रांका की जमानत पर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, 'मेरे भाई...'

 

 

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
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