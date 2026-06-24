मिड डे मील से अंडे हटाएगी बंगाल सरकार? भड़की TMC बोली- 'मछली पर तमाशे के बाद अब शाकाहारी...'

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने बुधवार (24 जून) को पश्चिम बंगाल में मध्याह्न भोजन में अंडों को शामिल नहीं किए जाने की खबरों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार बच्चों को पोषण से वंचित कर रही है और राज्य में 'शाकाहार थोपने' की कोशिश कर रही है.

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन तैयार करने और उसके वितरण में इस्कॉन से सहयोग मिलने की उम्मीद है. खबरों के अनुसार, इस्कॉन के नए मेन्यू में अंडों की जगह प्रोटीन के शाकाहार स्रोतों को शामिल किया जाएगा. ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाने को लेकर हुए तमाशे के बाद अब गुजरात जिमखाना का असली चेहरा सामने आ गया है. बंगाल में नई भाजपा सरकार काम पर लग गई है.'

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पोषण बनाम शाकाहार

डेरेक ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के दौरान खान-पान को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था और अब स्कूलों के भोजन में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है. डेरेक ने आरोप लगाया कि नई सरकार बच्चों से पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत छीन रही है.

अंडे पर सियासत



टीएमसी सांसद ने कहा कि एक तरफ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अंडों का प्रतीकात्मक इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ बच्चों को मध्याह्न भोजन में अंडे नहीं दिए जा रहे हैं. उनके मुताबिक यह 'शाकाहार थोपने' की कोशिश है, जिसे बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी. सरकार की ओर से अभी तक मिड-डे मील से अंडों को पूरी तरह हटाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वहीं, इस्कॉन के संभावित जुड़ाव और मेन्यू में बदलाव की खबरों ने राज्य में पोषण, संस्कृति और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है.



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इनपुट- भाषा