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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISRO-DRDO समेत टॉप ऑफिस को बम से उडा़ने की धमकी मामले में एक्शन, दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध से की पूछताछ

ISRO-DRDO समेत टॉप ऑफिस को बम से उडा़ने की धमकी मामले में एक्शन, दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध से की पूछताछ

धमकी भरे इमेल में एनआईए, इसरो, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली न्यूयॉर्क एयर इंडिया फ्लाइट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद मुस्तैदी से सभी जगह की जांच की गई.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 03 Jul 2026 09:55 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने फर्जी बम धमकी मामले में कार्रवाई की है. इस मामले में एक संदिग्ध से पूछताछ की गई है. 29 जून को देश के टॉप संस्थाओं के ऑफिसों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस पूरी तरह से सचेत हो गई थी. 

धमकी भरे इमेल में एनआईए, इसरो, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली न्यूयॉर्क एयर इंडिया फ्लाइट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी. इसके बाद मुस्तैदी से सभी जगह की जांच की गई, जहां किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला. 

गाजियाबाद रहने वाले एक संदिग्ध से हुई पूछताछ

जांच में सभी धमकियां फर्जी पाईं गईं. तकनीकी जांच के आधार पर संदिग्ध का पता लगाते हुए  हुए पुलिस गाजियाबाद के संयोग नगर पहुंची. पुलिस ने संयोग नगर, बैंक कॉलोनी निवासी 36 साल के निशांत त्यागी से पूछताछ की.

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प्रारंभिक जांच में क्या आया सामने?

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संदिग्ध साल 2008 से बीमारी से पीड़ित है और कई प्रतिष्ठित अस्पतालों में उसका इलाज चल चुका है. पूछताछ और तलाशी के दौरान कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई. पुलिस अब ईमेल भेजने के उद्देश्य और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ISRO को भी दी थी बम से उड़ाने की धमकी

इस पूरे मामले में सबसे अहम था, ISRO. इसके मुख्यालय को एक ईमेल मिला था. इसमें बम होने की धमकी दी गई थी. ईमेल मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया. पूरे परिसर को खाली किया गया. साथ ही आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. जांच के लिए बम डिस्पोजल स्क्वॉड, अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचे. टीमों ने पूरे इसरो कैंपस को सर्च किया था. 

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Published at : 03 Jul 2026 09:56 PM (IST)
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Bomb Threat ISRO :Latest News DELHI
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