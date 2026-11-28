संसद के आगामी विशेष सत्र से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बातचीत तेज हो गई है. NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, शरद पवार की पार्टी परिसीमन विधेयक पर समर्थन देने और INDIA गठबंधन से एनडीए में जाने के बदले केंद्र और महाराष्ट्र, दोनों स्तरों पर मंत्री पद चाहती है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी संसद में विधेयक के समर्थन से पहले सत्ता में हिस्सेदारी का फॉर्मूला तय करना चाहती है.

सुप्रिया सुले के लिए मोदी कैबिनेट में जगह की मांग

रिपोर्ट के अनुसार, NCP-SP नेतृत्व लोकसभा सांसद और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री पद चाहता है. सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं. हाल ही में वह INDIA गठबंधन की ओर से कथित चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर हुए प्रदर्शनों में सक्रिय थीं. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से वह परिसीमन के समर्थन में अपनी बात रख रही हैं.

पार्टी केंद्र में सुप्रिया सुले के लिए मंत्री पद के साथ महाराष्ट्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में भी दो कैबिनेट मंत्री पद चाहती है. रिपोर्ट के मुताबिक, NCP-SP के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को वित्त मंत्रालय दिए जाने की चर्चा है, जबकि जितेंद्र आव्हाड को एक अन्य कैबिनेट विभाग मिल सकता है. इसके अलावा पार्टी दो राज्य मंत्री (MoS) पदों की भी मांग कर रही है, ताकि अन्य वरिष्ठ विधायकों को सरकार में जगह मिल सके.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें खारिज

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शरद पवार द्वारा सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की मांग किए जाने की खबरों को खारिज किया गया है. सुप्रिया सुले ने खुद इन दावों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी पार्टी के केवल 10 विधायक हैं.

NCP-SP के पास लोकसभा में आठ सांसद हैं. ऐसे में परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए इन सांसदों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है. गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधायी प्रयास को संसद में समर्थन नहीं मिल पाया था.

शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व को फोन कर बताई अपनी मजबूरी!

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व से फोन पर बात कर पार्टी की राजनीतिक मजबूरियों के बारे में बताया है. सूत्रों का दावा है कि पवार ने INDIA गठबंधन के सहयोगियों को समझाया कि परिसीमन विधेयक का समर्थन करना उनकी पार्टी के भीतर संभावित टूट को रोकने के लिए जरूरी है.

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि NCP-SP के भीतर एक धड़ा चाहता है कि संसद में विधेयक का औपचारिक समर्थन करने से पहले सत्ता में हिस्सेदारी का समझौता तय हो जाए.

इस बीच, NCP-SP नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी कहा है कि शरद पवार पहले अनौपचारिक बातचीत में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की जरूरत बता चुके हैं. सुप्रिया सुले ने भी परिसीमन को लेकर समर्थन जताया है. उनका कहना है कि लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने से राज्यों के प्रतिनिधित्व का अनुपात घटने की आशंका दूर हो सकती है.

INDIA गठबंधन की बैठक से दूरी बनाएगी NCP-SP

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, शरद पवार की तबीयत को देखते हुए सुप्रिया सुले ने कहा है कि वह सोमवार को सीधे दिल्ली पहुंचेंगी. इस वजह से वह शनिवार को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी. सूत्रों के मुताबिक, शरद पवार की पार्टी का कोई भी सांसद इस बैठक में शामिल नहीं होगा. हालांकि, पार्टी की ओर से किसी गैर-सांसद प्रतिनिधि को दिल्ली भेजा जा सकता है.

कांग्रेस ने याद दिलाया राज्यसभा चुनाव में दिया समर्थन

NCP-SP के संभावित राजनीतिक रुख को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर शरद पवार को राज्यसभा भेजने में दिए गए समर्थन की याद दिलाई. कांग्रेस ने मराठी में किए गए पोस्ट में कहा कि मार्च 2026 में महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे. उस समय NCP-SP के पास केवल 10 विधायक थे, जबकि एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 36 वोटों की जरूरत थी. कांग्रेस के पास 16 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 20 विधायक थे.

कांग्रेस के मुताबिक, सुप्रिया सुले ने शरद पवार की उम्मीदवारी के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से समर्थन मांगा था. दोनों नेताओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के समर्थन देने पर सहमति जताई थी. अब कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि उस समर्थन के बाद NCP-SP का संभावित राजनीतिक रुख क्या होगा.