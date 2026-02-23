आईटीओ स्थित दिल्ली सचिवालय को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी

Delhi Secretariat Bomb Threat: दिल्ली के आईटीओ के पास स्थित सचिवालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं. जानकारी के मुताबिक, दोपहर 12 बजे दमकल विभाग को इस बारे में कॉल मिली. इसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की गहन जांच शुरू की गई. करीब एक घंटे की जांच के बाद दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर इस कॉल को फर्जी घोषित कर दिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई, जिसके बाद इसे हॉक्स कॉल यानी झूठी धमकी करार दिया गया.

दो स्कूलों को भी मिली थी धमकी

बताया जा रहा है कि आज सुबह दो स्कूलों को भी बम से उड़ाने का फोन आया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया. जैसे ही सूचना मिली, स्कूल प्रशासन ने तुरंत सावधानी बरतते हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. मौके पर दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें पहुंच गईं और पूरे स्कूल की अच्छी तरह तलाशी ली गई.

बम जांच करने वाली टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. अभी तक किसी भी संदिग्ध सामान के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी देने वाला कौन है और फोन या संदेश कहां से आया. स्कूलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था धमाका

10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा धमाका हुआ था. धीरे चल रही हुंडई आई-20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे. धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई थी, जिससे इलाके में भारी नुकसान हुआ था.