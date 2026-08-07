गठबंधन सरकार ने सत्ता में आने के बाद पिछले दो सालों में गरीबों के कल्याण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री ने वित्तीय घाटे के बावजूद और अधिक खर्च करने की इच्छा व्यक्त की।
CM चंद्रबाबू नायडू ने बुजुर्ग महिला की इच्छा की पूरी, हैंडलूम बुनकर कपल को सराहा
Andhra Pradesh CM: सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बुजुर्ग के साथ-साथ एक हैंडलूम बुनकर दंपती से भी मुलाकात की. दंपती ने मुख्यमंत्री नायडू को हाथ से बुना हुआ पोट्रेट गिफ्ट किया, जिसकी उन्होंने तारीफ की.
- सरकार ने गरीबों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए।
आंध्र प्रदेश के मुख्यंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को नेशनल हैंथलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर बापटला जिले के तटीय शहर चिराला का दौरा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने चिराला निवासी एक 90 वर्षीय महिला पुष्पावती से मुलाकात की. दरअसल, बुजुर्ग महिला पुष्पावती की एक वर्षों पुरानी इच्छा थी कि वह राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलें और उनके साथ फोटो खिंचवाएं. उनकी यह इच्छा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंची, जिसे CM नायडू ने पूरा किया.
CM नायडू ने पूरा किया अपना वादा
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बुजुर्ग महिला पुष्पावती की इच्छा जानने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया था कि वह जब भी चिराला के दौरे पर पहुंचेंगे, तो वह उनसे जरूर मुलाकात करेंगे. अपने वादे के मुताबिक, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पुष्पावती से चिराला दौरे पर पहुंचने के बाद मुलाकात की, उनसे काफी देर तक बातचीत की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बुजुर्ग महिला बहुत ही खुश और भावुक नजर आईं.
हैंडलूम बुनकर दंपती की तारीफ की
VIDEO | Chirala: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu fulfilled the wish of a 90-year-old woman, Pushpavathi of Chirala, who had expressed on social media her desire to meet him and take a photograph. After learning about her request, the Chief Minister had assured… pic.twitter.com/NHYHsBIVPS— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
इसके अलावा, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एच्चेरला निवासी हैंडलूम बुनकर दंपती नागेश्वर राव और लक्ष्मी से भी मुलाकात की. कपल ने उन्हें हाथ से बुना हुआ पोट्रेट भेंट किया, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना करते हुए उनकी बेहतरीन कारीगरि की तारीफ की.
चिराला दौरे पर कई योजनाओं को किया लॉन्च
चिराला दौरे पर पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ‘नेतन्ना सेवलो’ स्कीम को लॉन्च किया. उन्होंने हैंडलुम बुनकरों को भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने राज्य की सत्ता में आने के बाद पिछले दो सालों में गरीबों के कल्याण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
VIDEO | Chirala: Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu said that the coalition government has spent Rs 1.5 lakh crore on the welfare of the poor in the two years since it came to power.— Press Trust of India (@PTI_News) August 7, 2026
Speaking after launching the ‘Nethanna Sevalo’ scheme in Bapatla district, the… pic.twitter.com/s4YXxKbMGC
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा कल्याणकारी योजनाओं पर डेढ़ लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च करने की थी, लेकिन राज्य के वित्तीय घाटे की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया. उन्होंने आगे कहा कि वह और ज्यादा कमाएंगे और लोगों के कल्याण पर खर्च करेंगे. वह सिर्फ जनता के लिए ही काम करते हैं.
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