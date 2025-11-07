हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी हुई ठीक, सर्विस बहाल; अब भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट

दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी हुई ठीक, सर्विस बहाल; अब भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट

Delhi Airport Flight Delayed: इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी सभी प्रमुख एयरलाइनों ने बताया कि ATC सिस्टम फेल होने से उनकी उड़ानें प्रभावित हुईं.

By : वरुण भसीन | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 10:51 PM (IST)
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर शुक्रवार सुबह हुई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी को अब ठीक कर लिया गया है, लेकिन इसका असर अभी भी बना हुआ है. AMSS सिस्टम बहाल होने के बावजूद 800 से ज्यादा उड़ानों में देरी जारी है. सुबह से ATC सिस्टम फेल होने के कारण एयरपोर्ट पर भारी अव्यवस्था देखने को मिली और यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा.

दो दिनों से सिस्टम में हो रही थी परेशानी

एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर समस्याएं आ रही थीं और शुक्रवार सुबह करीब 5:45 बजे AMSS (Automatic Message Switching System) में गंभीर खराबी आ गई. यह सिस्टम फ्लाइट प्लानिंग और ऑटो ट्रैक सिस्टम को डेटा देता है. सिस्टम बंद होते ही ATC को मैनुअल मोड में काम करना पड़ा, जिससे संचालन बेहद धीमा हो गया.

सभी एयरलाइनों की उड़ानें प्रभावित

इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी सभी प्रमुख एयरलाइनों ने बताया कि ATC सिस्टम फेल होने से उनकी उड़ानें प्रभावित हुईं. चूंकि दिल्ली एयरपोर्ट रोजाना 1,500 से अधिक उड़ानें संभालता है, इसलिए सिस्टम में आई खराबी का असर मिनटों में पूरे नेटवर्क में फैल गया.

IGI एयरपोर्ट पर 800 से अधिक उड़ानें लेट

फ्लाइटराडार24 के मुताबिक, 800 से ज्यादा उड़ानों में देरी दर्ज की गई. प्रस्थान करने वाली उड़ानों में औसतन 50 मिनट से एक घंटे से ज्यादा की देरी हो रही है. आगमन वाली उड़ानों का शेड्यूल भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है. बोर्डिंग गेट्स पर लंबी कतारें दिखाई दीं और यात्री लगातार घोषणा व अपडेट्स का इंतजार करते रहे. उड़ान जानकारी बार-बार बदलने से टर्मिनल के अंदर माहौल तनावपूर्ण रहा.

सरकारी स्तर पर बड़ी बैठक, OEM की टीम भी मौके पर

खराबी की जानकारी मिलते ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, AAI चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई गई. सिस्टम बनाने वाली OEM कंपनी की टीम को भी तुरंत एयरपोर्ट बुलाया गया. फ्लाइट प्लान्स को मैनुअल तरीके से प्रक्रिया में लाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया ताकि संचालन पूरी तरह बाधित न हो.

AMSS सिस्टम बहाल, बैकलॉग साफ होने में लगेगा समय

AAI के अनुसार, तकनीकी टीमों ने सिस्टम को दोबारा चालू कर दिया है. हालांकि, सुबह से मैनुअल प्रोसेसिंग के चलते जो बैकलॉग बना है, उसे साफ करने में समय लगेगा. इसलिए उड़ानों में हल्की-फुल्की देरी अभी भी बनी रह सकती है.

AAI ने जताया खेद

AAI ने यात्रियों और एयरलाइनों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि सिस्टम को पूरी तरह सामान्य करने के लिए काम तेजी से जारी है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपने एयरलाइन से संपर्क कर ताज़ा फ्लाइट स्टेटस लेते रहें.

Published at : 07 Nov 2025 10:27 PM (IST)
Delhi Airport ATC Flights Delay
