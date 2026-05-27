उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच जल्द मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया बारिश और आंधी का अलर्ट

उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में लोग हीटवेव की मार झेल रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन में घर से निकलना मुश्किल हो गया है. इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले दो दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में हीटवेव जारी रहेगी, लेकिन 29 मई से तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है. इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ और बदलते मौसम सिस्टम के कारण कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना बन रही है. खासकर उत्तर प्रदेश में 28 मई से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 31 मई तक बारिश, तेज आंधी, बिजली गिरने और ओले पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 27 से 31 मई के बीच कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.धूलभरी आंधी का भी खतरा बताया गया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी आंधी-बारिश का अलर्ट

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 29 और 30 मई को मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है. कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है.दिल्ली में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में कमी आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

बिहार और झारखंड में भी बदलेगा मौसम

बिहार और झारखंड में भी 27 मई से 2 जून तक कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जिलों में तेज आंधी भी चल सकती है.

राजस्थान में धूलभरी आंधी की चेतावनी

राजस्थान में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है. मौसम विभाग ने 28 और 29 मई को कई इलाकों में धूलभरी आंधी चलने की संभावना जताई है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है.

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बदलने वाला है. जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 27 से 30 मई तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश में 28 और 29 मई को कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है.

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी मौसम खराब रहने वाला है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 27 मई से 2 जून तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है.तमिलनाडु और पुडुचेरी में 27 से 29 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. केरल और लक्षद्वीप में भी अगले कुछ दिनों में तेज बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश

पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम सक्रिय बना हुआ है. नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 27 और 28 मई को गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.अरुणाचल प्रदेश में भी एक और दो जून को कई इलाकों में बारिश हो सकती है.

गर्मी से कब मिलेगी राहत?

मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई से उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. बारिश और तेज हवाओं की वजह से हीटवेव की स्थिति कमजोर पड़ सकती है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

मानसून ने नहीं दी दस्तक

केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अभी तक आधिकारिक तौर पर दस्तक नहीं दी है. हालांकि, मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को जानकारी दी कि मानसून दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है. इसके अलावा लक्षद्वीप क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी मानसून की गतिविधियां तेज हुई हैं.

26 मई को आने का था अनुमान

IMD ने पहले अनुमान लगाया था कि इस साल मानसून 26 मई को केरल पहुंच सकता है. हालांकि विभाग ने यह भी कहा था कि मानसून के आने में चार दिन आगे या पीछे का अंतर हो सकता है. आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून के आसपास पहुंचता है. इसी के साथ पूरे देश में जून से सितंबर तक चलने वाले मानसून सीजन की शुरुआत मानी जाती है.

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