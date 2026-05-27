कर्नाटक में नेतृत्व में संभावित बदलाव को लेकर चल रही जोरदार अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि सीएम की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने राज्य को लोगों के लिए क्या-क्या किया. उन्होंने बुधवार (27 मई 2026) को एक्स पर पोस्ट कर बताया, 'जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो राज्य के हर समुदाय के लोगों की सामाजिक और शैक्षिक स्थितियों के बारे में व्यापक जानकारी जुटाने के उद्देश्य से मैंने कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था.'

सीएम बनने के बाद दिया नई जनगणना का आदेश: सिद्धारमैया

सीएम सिद्धारमैया ने कहा, 'बाद की सरकारों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे लगभग एक दशक पुराना यह सर्वे अधूरा रह गया. दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, मैंने इस जानकारी को और भी साइंटिफिक तरीके से जुटाने के लिए एक नई जनगणना का आदेश दिया. आज, मैंने सामाजिक और शैक्षिक सर्वे की रिपोर्ट को स्वीकार किया है.'

उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह रिपोर्ट सामाजिक न्याय के कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी. इस अवसर पर मेरे कई मंत्रिमंडल सहयोगी, मेरे कानूनी सलाहकार ए.एस. पोनान्ना, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन आर. नाइक, आयोग के अधिकारी, सदस्य और अन्य विशेषज्ञ उपस्थित थे.'

सीएम बने रहने को लेकर क्या बोले सिद्धारमैया?

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि वह अपनी दिल्ली यात्रा और कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई मुलाकातों के बारे में गुरुवार (28 मई 2026) को विस्तार से बात करेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने बने रहने को लेकर चल रही अटकलों से जुड़े सवालों का सीधा जवाब देने से परहेज किया. कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने राज्य के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई है और कोई अन्य फैसला भी अभी नहीं लिया गया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और कर्नाटक प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष आर. वी. देशपांडे ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनसे कहा है कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है. मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात करने वाले पूर्व मंत्री देशपांडे ने बताया कि जब कुछ विधायकों ने सिद्धरमैया से इस्तीफा न देने का आग्रह किया, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि उन्होंने आलाकमान को जुबान दी है और वह इसका सम्मान करेंगे.

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