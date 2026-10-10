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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारक्षामंत्री राजनाथ ने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट पर लगाया दांव, जानें क्या बोले?

रक्षामंत्री राजनाथ ने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट पर लगाया दांव, जानें क्या बोले?

तरंग-शक्ति एक्सरसाइज की समीक्षा करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा कि भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट, एविएशन इंजन और सैन्य प्रणालियों के विकास पर जोर दे रहा है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 10 Oct 2026 11:33 PM (IST)
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देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि पांचवीं श्रेणी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए भारत अपने स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट पर निर्भर रहेगा. यानी अमेरिका के एफ-35 और रूस के सु-57 पर निर्भरता बेहद कम रहेगी. हाल में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट एमका के बनने तक किसी स्टॉप-गैप अरेंजमेंट के जरिए बाहर से खरीदने का इशारा किया था.

शनिवार को राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर तरंग-शक्ति एक्सरसाइज की समीक्षा करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर से कहा कि भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट, एविएशन इंजन और सैन्य प्रणालियों के विकास पर जोर दे रहा है.

राजनाथ सिंह के मुताबिक, "आधुनिक राजतंत्र की सच्चाई को भारत समझ गया है. सच्चाई ये कि संकट की घड़ी में कोई भी देश लंबे युद्ध तब तक नहीं लड़ पाएगा अगर उसके पास खुद के हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की क्षमता नहीं है. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मूल-मंत्र दिया है."

भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित तरंग-शक्ति एक्सरसाइज (28 अक्टूबर-12 नवम्बर) इनदिनों अपने आखिरी चरण में है. भारतीय वायुसेना के अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएई सहित सात देशों की एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, एशिया की इस सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं. इसके अलावा 30 से ज्यादा देशों के एयर ऑफिसर ऑब्जर्वर के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं.

अमेरिका का स्टील्थ फाइटर जेट एफ-35 भी तरंग-शक्ति एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर पहुंचा है. पहली बार कोई पांचवीं श्रेणी का लड़ाकू विमान भारत के किसी एयर एक्सरसाइज में शिरकत कर रहा है.

एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना ने अपने फॉर (04) और 4.5 जेनरेशन फाइटर जेट की क्षमताएं, अमेरिका के एफ-35 के मुकाबले परखी. क्योंकि भारत के पड़ोसी (दुश्मन) देश चीन ने भी दो-दो स्टील्थ फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लिए हैं. चीन ने पाकिस्तान को भी अपना एक स्टील्थ फाइटर जेट सप्लाई करने का करार किया है. ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए तरंग-शक्ति एक्सरसाइज में स्टील्थ फाइटर जेट (एफ-35) से दोस्ताना मुकाबला बेहद अहम हो जाता है.

एक्सरसाइज के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट एफ-35 के लिए अमेरिका से कोई आधिकारिक ऑफर नहीं मिला है. एयर चीफ के मुताबिक, रूस के पांचवीं श्रेणी के फाइटर जेट सु-57 के लिए जरूर ऑफर मिला है, जिसकी समीक्षा की जा रही है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तरंग-शक्ति एक्सरसाइज में शामिल हुई सभी देशों की वायुसेना को संबोधित करते हुए कहा कि फ्यूचर मिलिट्री पावर इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आपके पास कितने प्लेटफॉर्म (एयरक्राफ्ट) हैं. बल्कि इस बार निर्भर करेगा कि आपकी वायुसेना की स्पीड, प्रसियन, इंफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन कितना है.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 10 Oct 2026 11:33 PM (IST)
Tags :
Defence News RAJNATH SINGH
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