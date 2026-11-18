जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात ने बुधवार (18 नवंबर 2026) को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती पिछले दो सालों में लगभग शून्य हो गई है. उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त दिया है, जब कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कमांडर लतीफ भट को मार दिया गया. आतंकी संगठनों के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई के बारे में बात करते हुए, DGP प्रभात ने बताया कि पिछले 2 सालों में केवल दो कश्मीरी युवा लश्कर-ए-तैयबा (LeT) में शामिल हुए थे. सुरक्षा बलों ने उन दोनों को ही मार गिराया है.

DGP नलिन प्रभात ने कहा कि पिछले 2 सालों में, हमने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय आतंकवादियों की भर्ती को लगभग शून्य कर दिया है. इन दो वर्षों में केवल दो कश्मीरी युवा लश्कर-ए-तैयबा (LeT) में शामिल हुए थे. इसमें एक उमर निसार था और दूसरा लतीफ भट. उमर निसार को दो दिन पहले कुलगाम में मार गिराया गया था और आज कुलगाम में ही लतीफ भट को भी मार गिराया गया. DGP ने बताया कि UAPA के तहत की गई कार्रवाइयों ने आतंकवादियों के समर्थन नेटवर्क को बुरी तरह तोड़ दिया है.

हम पूरे आतंकी सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं- DGP

DGP ने बताया कि हम पिछले 35 सालों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हम पूरे आतंकी सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं. UAPA के तहत, 2025 में 240 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इस साल अब तक 210 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा, 2025 में आतंकवादियों से जुड़ी 155 संपत्तियों को जब्त किया गया और इस साल 122 संपत्तियां जब्त की गई हैं. मैं हमारे 1,623 शहीदों को नमन करता हूँ, जो हमें हर दिन प्रेरित करते हैं."

कैसे मारा गया लतीफ भट?



पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार को कुलगाम में एक संयुक्त अभियान के दौरान लश्कर-ए-तैयबा (LeT) कमांडर लतीफ भट को घेर लिया गया था. वह एक मस्जिद के अंदर फंस गया था. सुरक्षा बलों ने उसे कई बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे मार गिराया गया.