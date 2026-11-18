विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित कार्यक्रम ‘रायसीना टोक्यो 2026’ के तीसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भारत और जापान के आपसी संबंधों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य पर अपने विचार रखे. साथ ही, उन्होंने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में पांच प्रमुख बदलावों और चुनौतियों का भी जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि रायसीना टोक्यो के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर बेहद खुशी हो रही है. यह उन वैश्विक संवादों का एक अहम हिस्सा है, जिन्हें रायसीना मंच ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किया है. यह आयोजन ऐसे वक्त पर हो रहा है, जब जापान और भारत तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य पर विचार कर रहे हैं और अपने आपसी रिश्तों को और मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं. ऐसे वक्त में इस आयोजन का होना बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक है.

जयशंकर ने बताए पांच प्रमुख बदलाव और चुनौतियां

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 18-19 नवंबर, 2026 के दो दिवसीय टोक्यो दौरे पर गए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस दौरान मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में पांच प्रमुख बदलावों और चुनौतियों का जिक्र किया.

अंतरराष्ट्रीय सिस्टम को लगातार लग रहे झटकेः डॉ. जयशंकर ने कहा कि कई दशकों तक ग्लोबलाइजेशन की वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में लगातार बदलाव और विकास हुआ, लेकिन अब इस सिस्टम मको एक के बाद एक कई बड़े झटकों का सामना करना पड़ा है. इनमें कोविड महामारी, दो बड़े संघर्ष, व्यापार बाधाएं और आर्थिक स्थिरता शामिल है.

डॉ. जयशंकर ने कहा कि कई दशकों तक ग्लोबलाइजेशन की वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में लगातार बदलाव और विकास हुआ, लेकिन अब इस सिस्टम मको एक के बाद एक कई बड़े झटकों का सामना करना पड़ा है. इनमें कोविड महामारी, दो बड़े संघर्ष, व्यापार बाधाएं और आर्थिक स्थिरता शामिल है. संसाधनों और तकनीक का रणनीतिक इस्तेमालः उन्होंने कहा कि चाहे संसाधन हो या ऊर्जा, बाजार तक पहुंच या तकनीक और यहां तक कि वित्तीय व्यवस्था को भी संबंधित पक्षों की तरफ से रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. चोकपॉइंट्स और गेटवेज, चाहे फिजिकल हों या डिजिटल, को भी रणनीतिक एजेंडा के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है. दुर्भाग्य से नियमों, मानकों और पुरानी मान्यताओं पर आधारित व्यवस्था तेजी से कमजोर हो रही है.

Spoke at the inauguration of Raisina Tokyo 2026, along with FM Toshimitsu Motegi @moteging. Suggested that the the world currently has five defining features: ✅ Shocks to the international system ✅ Weaponization and chokepoints as enduring realities ✅ Mindset of extreme competition and greater risk-taking ✅ De-risking and diversification as natural responses. ✅ Trusted partnerships as solutions In engaging India, Japan should: ✅ Appreciate the transformation that India has undergone since 2014 and update its picture. ✅ Assess that India’s infrastructure progress and domestic market make it an attractive location for manufacturing and production by Japanese companies. ✅ Note India’s improvement in human resource development with results visible in education, skilling, innovation & startups, digital, space, drones, health & defence. ✅ Explore the scope for closer collaboration in advanced manufacturing, semiconductors, critical minerals, ICT, clean energy and pharmaceuticals. ✅ Develop policies and frameworks to work together in the fields of security and defence. ✅ All of the above need to be supported through stronger people-to-people linkages and societal activities. Also Important to note that: ➡️ India and Japan have never had a clash of interests and only congenial relations throughout history. Under the leadership of PM Modi and PM Takaichi, we can see stronger cooperation between our countries ➡️ India and Japan must secure their own national interests, while encouraging the freedom of choice and promoting growth and stability in the Indo-Pacific. ➡️ By expanding India-Japan ties, we will not only serve to stabilize and secure the Indo-Pacific but also add an important pillar to an increasingly multi-polar Asia and the world. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 18, 2026

जोखिम उठाने की बढ़ती प्रवृत्तिः विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. कई इलाकों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा की मानसिकता बढ़ रही है. साथ ही, अपनी बढ़त को सीधे ठोस नतीजों में बदलने की कोशिश करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है.

विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. कई इलाकों में ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा की मानसिकता बढ़ रही है. साथ ही, अपनी बढ़त को सीधे ठोस नतीजों में बदलने की कोशिश करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है. जोखिम कम करने और विकल्प बढ़ाने की जरूरतः उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के जवाब में जोखिम कम करना और विकल्पों का विस्तार करना स्वाभाविक कदम बन गया है. खासकर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं. अब हमारे फैसले सिर्फ लागत और दक्षता के आधार पर नहीं हैं, बल्कि वे भरोसे और विकल्पों की उपलब्धता को भी ज्यादा महत्व देते हुए लिए जा रहे हैं. नई सप्लाई चेन और नए आर्थिक समझौते अस्तित्व में आ रहे हैं. किसी एक स्रोत या व्यवस्था पर ज्यादा निर्भरता के खतरे अब स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है. ऐसे में सभी देश वैकल्पिक व्यवस्थाएं तलाश रहे हैं या जोखिम कम करने के उपाय अपना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के जवाब में जोखिम कम करना और विकल्पों का विस्तार करना स्वाभाविक कदम बन गया है. खासकर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं. अब हमारे फैसले सिर्फ लागत और दक्षता के आधार पर नहीं हैं, बल्कि वे भरोसे और विकल्पों की उपलब्धता को भी ज्यादा महत्व देते हुए लिए जा रहे हैं. नई सप्लाई चेन और नए आर्थिक समझौते अस्तित्व में आ रहे हैं. किसी एक स्रोत या व्यवस्था पर ज्यादा निर्भरता के खतरे अब स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है. ऐसे में सभी देश वैकल्पिक व्यवस्थाएं तलाश रहे हैं या जोखिम कम करने के उपाय अपना रहे हैं. भरोसेमंद साझेदारियां ही समाधानः जयशंकर ने कहा कि अनिश्चितता के इस दौर में देश और कारोबारी संस्थान भरोसेमंद साझेदारों के साथ छोटी और ज्यादा भरोसेमंद सप्लाई चेन को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं. अब देश इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क हो रहे हैं कि किस तरह नियमों का अपने हित में इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बात को भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि नियमों का पालन करने वाले देशों के खिलाफ उनका दुरुपयोग न हो.

इंडो-पैसिफिक के सामने किस चुनौती पर बोले जयशंकर?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, ‘इंडो-पैसिफिक के सामने एक विशेष चुनौती है, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था में सामने आए ये पांचों बदलाव इस इलाके में साफ तौर पर दिखाई देते हैं. इलाके के दो प्रमुख देशों के तौर पर भारत और जापान मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ऐसे में दोनों देशों को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी.’

उन्होंने कहा, ‘हालांकि, विकल्पों की आजादी को बढ़ावा देने, विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है कि साझेदार देशों को मजबूत बनाया जाए और उनके साथ विश्वसनीय सहयोग की नींव को और गहरा किया जाए. भारत-जापान का एजेंडा भी इसी दिशा में काम करने की केंद्रित है.’

यह भी पढ़ेंः पीएम मोदी की मंत्रियों के साथ साढ़े तीन घंटे चली बैठक, क्या हुई बात?

