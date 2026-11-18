पंजाब के शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी कामयाबी मिली है. अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत पहुंचे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (KZF) का समर्थक बताया जा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेने के बाद भारत भेजा है.

यह मामला 27 अप्रैल 2026 को पंजाब में शंभू और राजपुरा रेलवे स्टेशनों के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेलवे लाइन पर हुए धमाके से जुड़ा है. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस धमाके को KZF के आतंकियों ने अंजाम दिया था. इसका मकसद पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करना था.

धमाके के बाद वीडियो पोस्ट किया

NIA की जांच में सामने आया कि धमाके के बाद सुरिंदर सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में उसने धमाके की तारीफ की और साजिश में शामिल आरोपियों का समर्थन किया था. उसने धमाके के दौरान मारे गए जगरोप सिंह का भी समर्थन किया था. जगरोप सिंह की मौत रेलवे ट्रैक पर धमाके को अंजाम देते समय हुई थी.

जांच एजेंसी के मुताबिक, सुरिंदर सिंह ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को 'कौमी संगठन' बताया था. साथ ही, संगठन से जुड़े और नामित आतंकवादी रंजीत सिंह उर्फ नीटा को 'कौम का जनरल' कहकर संबोधित किया था.

NIA ने जांच के दौरान सुरिंदर सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था. उसके खिलाफ पंजाब के अलग-अलग जिलों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.

अब तक कुल आठ आरोपी गिरफ्तार

इस गिरफ्तारी के साथ ही शंभू-राजपुरा रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में NIA अब तक कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. एजेंसी अब इस पूरे आतंकी नेटवर्क और विदेश में बैठे उसके मददगारों की भूमिका की जांच कर रही है. साथ ही आतंकियों को मिलने वाली फंडिंग और उनके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.

NIA का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है.