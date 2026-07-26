Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने हर बार अपने साहस, शौर्य और पराक्रम से देश का गौरव बढ़ाया है. इस अवसर पर उन्होंने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत अब हर नापाक हरकत का उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर जवाब देने में सक्षम है.

'देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीरों को शत-शत नमन'

रक्षा मंत्री ने कहा कि वह उन सभी बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन विजय के 26 वर्ष पूरे होने पर वह सभी देशवासियों को बधाई देते हैं. उनके अनुसार, कारगिल भारत माता का अनमोल रत्न है और द्रास की धरती पर सैनिकों के बीच खड़े होकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है.

'पाकिस्तान ने धोखे से चोटियों पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय सेना ने जवाब दिया'

राजनाथ सिंह ने कहा कि 27 वर्ष पहले पाकिस्तान ने छल और धोखे से भारतीय पर्वतीय चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भारतीय सेना के दृढ़ संकल्प का सही आकलन नहीं किया. उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने केवल दुर्गम चोटियों पर चढ़ाई ही नहीं की, बल्कि मानव सहनशक्ति की हर सीमा को पार करते हुए दुश्मन को करारा जवाब दिया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फिर से लहराया.

'ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने आतंकियों और उनके सरपरस्तों को दिया करारा जवाब'

रक्षा मंत्री ने कहा कि देश ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक वर्ष पूरा किया है. उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे.उन्होंने दोहराया कि भारत अब पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब उसकी सोच से भी अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है.

'भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाले हर कदम का यही अंजाम होगा'

राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मंच से वह दुनिया को साफ संदेश देना चाहते हैं कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की ओर बढ़ने वाले हर नापाक कदम का अंजाम हमेशा ऐसा ही होगा. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सेना हर चुनौती का मजबूती से सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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'कारगिल युद्ध केवल सैन्य नहीं, भारत की कूटनीतिक जीत भी थी'

रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता भी थी. उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया को भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम दिखाया. कारगिल में भारतीय जवानों ने ऐसा इतिहास रचा, जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है.

'कारगिल विजय दिवस वीर सपूतों के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक'

अपने संबोधन के अंत में राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन किया. उन्होंने कहा कि देश हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा और उनकी वीरगाथाएं आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और देशभक्ति के लिए प्रेरित करती रहेंगी.