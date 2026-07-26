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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाधर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या अब CJP राजनीति में लेगी एंट्री? पढ़ें पार्टी ने क्या दिया जवाब

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या अब CJP राजनीति में लेगी एंट्री? पढ़ें पार्टी ने क्या दिया जवाब

केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें मान लिए जाने के कुछ ही समय बाद CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास ने पार्टी और अपने भविष्य को लेकर खुलकर बात की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 09:43 AM (IST)
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केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें मान लिए जाने के कुछ ही समय बाद NDTV को दिए इंटरव्यू में CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास ने अपने कैंपेन के भविष्य और इस बात पर चर्चा की कि क्या यह ग्रुप आगे चलकर एक राजनीतिक पार्टी बन सकता है.

जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक नेता से पूछा गया कि क्या वे फ़ुल-टाइम राजनीति में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा, "भारत में किसी भी चीज़ के लिए कभी 'ना' नहीं कहना चाहिए." CJP नेताओं ने फिलहाल फ़ुल-टाइम राजनीति में आने की किसी भी संभावना से इनकार किया है. उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता युवाओं के नेतृत्व वाले जमीनी स्तर के आंदोलन को मजबूत करना है.

रांका ने NDTV से कहा, "मेरे दिमाग में बस एक ही बात है घर जाकर सोना, थोड़ा आराम करना और अपने परिवार से मिलना. मैं पिछले कुछ महीनों से घर से दूर रहा हूं और सच में बस आराम करना चाहता हूं और पिछले दो महीनों में जो कुछ भी हुआ है, उस पर सोचना चाहता हूं. मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है ये यह गर्व का पल है. यह सच में खुश होने और राहत महसूस करने का पल है और इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होता है."

ना नहीं कहना चाहिए- रांका
जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वह राजनीतिक करियर की संभावना को खारिज कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि भारत में किसी भी चीज के लिए न नहीं कहना चाहिए." हालांकि सौरव दास ने जोर देकर कहा कि राजनीति इस समूह का तत्काल मकसद नहीं है.

दास ने बताया, "अभी हमारा फोकस बिल्कुल साफ है कि इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना है, क्योंकि पहले से ही 750-800 राजनीतिक पार्टियां मौजूद हैं. उनमें से कोई भी युवाओं की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है और हम इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाना चाहते हैं ताकि सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता हो, वे युवाओं के लिए काम कर सकें और उनकी मांगों को पूरा कर सकें. अभी हमारा यही एजेंडा है."

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 09:43 AM (IST)
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CJP Ashutosh Ranka Saurav Das
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