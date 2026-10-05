ONOE पर JPC और SC के जजों की बैठक कैंसिल, जानें क्या बोले अध्यक्ष?

वन नेशन वन इलेक्शन (ONOE) को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने सोमवार (5 अक्टूबर, 2026) को सुप्रीम कोर्ट के साथ इस मुद्दे पर बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि समिति के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में इनफॉर्मल बातचीत करने के लिए समय निर्धारित कर दिया था, लेकिन अदालत ने बाद में यह कहते हुए बैठक कैंसिल कर दी कि ऐसा करना सही नहीं होगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ इनफॉर्मल बैठक का प्रस्ताव DMK सांसद पी. विल्सन ने रखा था. बाद में यह महसूस किया गया कि प्रस्तावित संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट के सामने न्यायिक समीक्षा का विषय बन सकता है. इसलिए इस विषय पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा करना सही नहीं होगा.

जजों से चर्चा करने के विषय पर बोले JPC अध्यक्ष

हालांकि, BJP के वरिष्ठ सांसद और JPC के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से चर्चा करने के समिति के फैसला का बचाव किया. उन्होंने कहा कि 1950 के दशक में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी नहीं दी. उन्होंने समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ‘संसदीय समितियों के सुप्रीम कोर्ट के जजों से बातचीत करने के उदाहरण रहे हैं, क्योंकि उन्हें संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता और ज्ञान हासिल होता है.’

SC को लगा कि यह सही नहीं, तो इस तूल देने से कोई मतलब नहीं- चौधरी

उन्होंने कहा, ’22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की तरफ से संसद सचिवालय को एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि 6 अक्टूबर को शाम साढ़े 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में बैठक तय की गई है और कानून मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट को भी इससे संबंधित जानकारी भेजी थी. इसके करीब 8-9 दिन के बाद कुछ मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैठक करने से इनकार कर दिया और हमने भी इसे कैंसिल कर बाकी सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी.’

उन्होंने कहा, ‘अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह सही नहीं है, तो इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा चर्चा करना या इसे तूल देने की भी कोई जरूरत नहीं है.’

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