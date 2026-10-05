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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'न्यायिक मर्यादा उन्हें...', जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर क्या बोले पूर्व CJI बीआर गवई

'न्यायिक मर्यादा उन्हें...', जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर क्या बोले पूर्व CJI बीआर गवई

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस उज्जल भुइयां के बयान पर अब पूर्व सीजेआई बी आर गवई और अन्य रिटायर्ड जज ने आलोचना की है. सभी ने माना है कि उन्हें इस पर कमेंट नहीं करना था, जब मामला कोर्ट में हो.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Oct 2026 11:02 PM (IST)
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हैदराबाद स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NALSAR में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर जो बयान दिया, उस पर पूर्व सीजेआई बी. आर गवई और अन्य रिटायर्ड जज ने आलोचना की है. इनका कहना है कि उन्हें एसआईआर पर चल रहे विवाद को लेकर कमेंट नहीं करना चाहिए. इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है.

गवई ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा है कि न्यायिक मर्यादा उन्हें इस तरह की टिप्पणी करने की परमिशन नहीं देती, जब उसपर कोर्ट में सुनवाई जारी हो. गवई के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस. एन. ढींगरा और आर.एस सोढी ने भुइयां के कमेंट पर सवाल खड़े किए हैं. 

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ढींगरा बोले- ये बयान लिमिट से बाहर

जस्टिस ढींगरा ने तो इस बयान को जज की लिमिट से बाहर बताया है. ऐसे कमेंट्स किसी भी तरह के पब्लिक प्रोग्राम में नहीं दिया जाना चाहिए, वो भी तब जब मामला लंबित हो. ढींगरा ने कहा है कि ऐसे बयान देने से पहले हजार बार सोचना चाहिए था. उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं थी. 

जस्टिस सोढ़ी ने क्या कहा है? 

जस्टिस सोढ़ी ने इस मामले में कहा है कि वोट देने का अधिकार कानूनी ढांचे से तय होता है. आपके पास वोट है या नहीं. यह कानून पर निर्भर करता है. अगर आप कानून के दायरें में आते हैं, तो आपके पास वोट है. अगर नहीं आते हो, तो आपके पास वोट नहीं है. उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि ऐसी कट्टर सोच और ऐसे कट्टर बयान, मेरी नजर में किसी चीज को देखने का बहुत मैच्योर तरीका नहीं है. खासकर उस वक्त जब आप ऐसे पेशे में हों, जहां तर्कसंगतता के मामले को बेहतरीन माना जाता है. 

जस्टिस भुइयां ने अपने बयान में क्या कहा था? 

एक दिन पहले यानी रविवार को जस्टिस भुइयां ने कहा था कि कोई भी प्रक्रिया, जो लाखों भारतीय नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करती है, वह मूल रूप से मनमानी और संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है. संविधान दो कैटेगिरी को नहीं बनाता, एक जिन्हें वोट देने का अधिकार है, दूसरे जिन्हें न हो. किसी भी तरह की Whataboutery वाली दलीलें ऐसी प्रोसेस को सही नहीं ठहराती हैं. भुइयां ने इस पूरी प्रक्रिया को मनमानी करार दिया था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 05 Oct 2026 11:02 PM (IST)
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EC Ujjal Bhuyan
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