कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण कई लोगों की मौत की घटना को लेकर शुक्रवार (2 जनवरी) को भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा आरोप लगाया. खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा की तरह इस मामले पर भी मौन हैं. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली हो रही है.

खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 'जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले नरेन्द्र मोदी जी, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं. यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार आठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर का ख़िताब जीता है. ये शर्मनाक बात है कि यहां पर भाजपा के निकम्मेपन के चलते लोग साफ़ पानी के मोहताज हैं.'

उन्होंने दावा किया कि 11 साल से देश केवल लंबे-चौड़े भाषण, झूठ-प्रपंच, खोखले दावे, डबल-इंजन की डींगें सुन रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो गाली-गलौज पर उतर आते हैं. सत्ता के अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं. भाजपा सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है.'

'हर योजना में हुई धांधली' - खरगे

खरगे ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है. उनका कहना था, 'याद दिलाना ज़रूरी है कि इस मिशन के तहत जल जीवन मिशन का 10 प्रतिशत धन दूषित पानी को साफ़ करने के लिए दिया जाता है. मोदी सरकार और भाजपा ने ना देश को साफ़ पानी मुहैया कराया है और ना ही स्वच्छ हवा. आम जनता भुगत रही है.'

मौत के मामले पर क्या बोले इंदौर के महापौर

इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप से 10 लोगों की मौत की जानकारी मिली है. बहरहाल, स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप से छह माह के बच्चे समेत 14 लोगों के दम तोड़ने का दावा किया है. इस दावे की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की है.