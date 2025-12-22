Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को अपनी बर्लिन यात्रा के दौरान भारत में लोकतंत्र, वोटी चोरी और चुनावों की निष्पक्षता को लेकर बड़ा बयान दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है. बीजेपी ने भारत में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इनका दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन बीजेपी इनका इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए करती है.

जर्मनी के बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में संबोधन देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ‘हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं. हमने बार-बार भारत में चुनावों की निष्पक्षता का मुद्दा उठाया है. मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर दिखा दिया है कि हमने हरियाणा चुनाव जीता था और महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं थे. हमारे देश की संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है.’

ब्राजील की महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में शामिल- राहुल गांधी

We have shown with proofs that we won Haryana Election, we showed how a Brazilian woman was on Haryana voter list.



we are seeing weaponisation of Indian institutions, we are not fighting only BJP, we are fighting BJP capture of our institution.



— Rahul Gandhi Ji in Germany pic.twitter.com/0xEX8VgqZq — Shantanu (@shaandelhite) December 22, 2025

उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संस्थागत संरचना पर पूर्ण रूप पर हमला हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे, हरियाणा में ब्राजील की महिला के वोट डालने का मामला सामने आया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने कहा, ‘ब्राजील की महिला हरियाणा में वोट डाल रही है. हरियाणा की वोटर लिस्ट में उसका नाम 22 बार है. एक महिला एक बूथ पर 200 बार वोट डालती है. इन सवालों का चुनाव आयोग जवाब नहीं देता. हमें बुनियादी तौर पर लगता है कि भारत की चुनावी व्यवस्था में समस्या है.’

हमारी खुफिया एजेंसियों को हथियार बनाया जा रहा- राहुल गांधी

उन्होंने कहा कि हमारे संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है. हमारी खुफिया एजेंसी, सीबीआई, ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. सीबीआई और ईडी के ज्यादातर केस बीजेपी के विरोधियों पर हैं. अगर आप बड़े व्यापारी हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको धमकी मिलेगी और जांच एजेंसियां पहुंच जाएंगी.

उन्होंने कहा कि हमें रास्ता निकालना होगा. हम इसका सामना करेंगे. हम विपक्षी प्रतिरोध की ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो कामयाब हो, लेकिन हम बीजेपी से नहीं भारतीय संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे से भी लड़ रहे हैं.

