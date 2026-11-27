संसद के विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक पेश होने को लेकर कांग्रेस सभी विपक्ष दलों को एक करने में लगी हुई है. कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों की कल सुबह 11:30 बजे बैठक होगी. हम अपनी रणनीति बनाएंगे और इस पर निर्णय लेंगे.

कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता के खिलाफ एक बड़ा जाल बिछाना चाहते हैं. यही पूरे घटनाक्रम के पीछे की रणनीति है.

स्टालिन को किया संपर्क

उन्होंने आगे कहा, ''इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों की कल सुबह 11:30 बजे बैठक होगी. हम अपनी रणनीति बनाएंगे और कल सुबह 11:30 बजे ही इस पर निर्णय लेंगे. हम सभी से संपर्क कर रहे हैं. डीएमके हमेशा भारतीय संविधान के साथ खड़ी रही है. मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति संविधान से प्रेम करता है, वह इस तरह के विभाजनकारी एजेंडे का समर्थन नहीं कर सकता. इसलिए हम सभी विपक्षी दलों से संपर्क करेंगे और उन्हें साथ लाने का प्रयास करेंगे."

इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन के सारे दल के अलावा डीएमके, आम आदमी पार्टी और बीजू जनता दल को भी आमंत्रित किया गया है. ये मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर शनिवार को होगी. इस मीटिंग में विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति तय कर सकते हैं.

कांग्रेस की बड़ी मीटिंग

विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले कांग्रेस की आज शाम को बड़ी बैठक होने वाली है. इस मीटिंग की अध्यक्षता सोनिया गांधी करने वाली हैं. इस बैठक का एजेंडा परिसीमन बिल के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति तय करना है.

केंद्र सरकार ने जरूरी सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की बैठक दोबारा बुलाने का अनुरोध किया है. सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष से 30 नवंबर (सोमवार) और राज्यसभा के सभापति से 2 दिसंबर (बुधवार) को सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है. दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर को खत्म हो सकती है.

ये भी पढ़ें: परिसीमन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, क्या है प्रावधान?