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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाधर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लग्जरी पार्टी! CJP के सौरभ का वीडियो वायरल

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लग्जरी पार्टी! CJP के सौरभ का वीडियो वायरल

CJP Party Video: कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद भी चर्चा में बनी है. सीजेपी के सदस्यों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे पार्टी करते नजर आ रहे हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 27 Jul 2026 02:33 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया. वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस्तीफा होने के बाद ही प्रदर्शन खत्म किया. हालांकि सीजेपी के सदस्य अभी भी चर्चा में है. हाल ही में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. दावा किया जा रहा कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लग्जरी पार्टी करते हुए नजर आए.

दरअसल लॉयर महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और दावा किया है सीजेपी के सदस्य लग्जरी होटल में पार्टी कर रहे हैं. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, 'CJP की लीडरशिप एक होटल में जीत का जश्न मना रही है. दिल्ली में इतने दिनों तक हुई हिंसा के तुरंत बाद, ये तथाकथित युवा कार्यकर्ता गाने चलाकर डांस कर रहे हैं. कुछ और गंभीर सवाल, पूरे प्रदर्शन के दौरान ट्रेवल, खाना, रहने की व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स के लिए पैसे किसने दिए? दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए किसने फंड किया?'

प्रदर्शन के दौरान खूब बंटा फ्री में खाना

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों को फ्री में खाना मिल रहा था. उन्हें पिज्जा, बर्गर और समोसे समेत तरह-तरह का खाने का सामान मिल रहा था. प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग बिरयानी भी बांटते नजर आए. इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं. सीजेपी के प्रवक्ता से इसको लेकर सवाल भी पूछा गया था कि प्रोटेस्ट के दौरान फंडिंग किसने की थी. 

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की बात करें तो वह भी काफी चर्चा में रहे. सीजेपी ने हाल ही में एक फोटो शेयर करके कहा कि दीपके टाइफाइड से जूझ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सौरभ दास के डांस की वीडियो वायरल हो रही है. विजेता दहिया की बात करें तो वे बर्गर खाने को लेकर ट्रोल हुए थे. जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तब विजेता मॉल के बाहर टहलते हुए मिले थे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला था. 

यह भी पढ़ें : 'घर जाने से पहले...', अब कहां जा रहे हैं सोनम वांगचुक? किया खुलासा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 27 Jul 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
INDIA Cockroach Janta Party CJP Protest Saurav Das
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