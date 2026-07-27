धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लग्जरी पार्टी! CJP के सौरभ का वीडियो वायरल

कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया. वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इस्तीफा होने के बाद ही प्रदर्शन खत्म किया. हालांकि सीजेपी के सदस्य अभी भी चर्चा में है. हाल ही में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. दावा किया जा रहा कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लग्जरी पार्टी करते हुए नजर आए.

दरअसल लॉयर महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और दावा किया है सीजेपी के सदस्य लग्जरी होटल में पार्टी कर रहे हैं. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, 'CJP की लीडरशिप एक होटल में जीत का जश्न मना रही है. दिल्ली में इतने दिनों तक हुई हिंसा के तुरंत बाद, ये तथाकथित युवा कार्यकर्ता गाने चलाकर डांस कर रहे हैं. कुछ और गंभीर सवाल, पूरे प्रदर्शन के दौरान ट्रेवल, खाना, रहने की व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स के लिए पैसे किसने दिए? दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए किसने फंड किया?'

Seriously?

The CJP leadership throwing a victory party at a hotel! After Delhi witnessed days of violence, these so-called youth activists switched on the music and began dancing.



More serious questions:

Who funded the travel, food, accommodation, equipment and logistics… pic.twitter.com/KSl4GIu0gr — Mahesh Jethmalani (@JethmalaniM) July 27, 2026

प्रदर्शन के दौरान खूब बंटा फ्री में खाना

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों को फ्री में खाना मिल रहा था. उन्हें पिज्जा, बर्गर और समोसे समेत तरह-तरह का खाने का सामान मिल रहा था. प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग बिरयानी भी बांटते नजर आए. इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं. सीजेपी के प्रवक्ता से इसको लेकर सवाल भी पूछा गया था कि प्रोटेस्ट के दौरान फंडिंग किसने की थी.

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की बात करें तो वह भी काफी चर्चा में रहे. सीजेपी ने हाल ही में एक फोटो शेयर करके कहा कि दीपके टाइफाइड से जूझ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सौरभ दास के डांस की वीडियो वायरल हो रही है. विजेता दहिया की बात करें तो वे बर्गर खाने को लेकर ट्रोल हुए थे. जब पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तब विजेता मॉल के बाहर टहलते हुए मिले थे. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला था.

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