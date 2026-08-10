JPSC परीक्षा धांधली मामले में ED की एंट्री, आते ही लिया ये बड़ा एक्शन

झारखंड में JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) समेत अन्य में कथित धांधली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री हो गई है। एजेंसी ने जांच CID में दर्ज FIR संख्या 16/26 के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ECIR दर्ज की है. अब परीक्षा धांधली से जुड़े आर्थिक लेन-देन और संभावित मनी ट्रेल की भी जांच होगी. ED को शक है कि परीक्षा में गड़बड़ी के पीछे बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ है.

जांच के दायरे में परीक्षा धांधली से जुड़े आर्थिक लेन-देन, पैसों के स्रोत और संभावित मनी ट्रेल शामिल हो सकते हैं. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कथित परीक्षा गड़बड़ी में पैसों का लेन-देन हुआ था या नहीं और अगर हुआ तो इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

ईडी रांची की पांच सदस्यीय टीम पहुंची

मामले की जांच के लिए ED रांची की यूनिट से पांच सदस्यीय टीम पहुंची है. टीम में एक असिस्टेंट डायरेक्टर और चार इंस्पेक्टर शामिल हैं. टीम परीक्षा धांधली से जुड़े वित्तीय पहलुओं की जांच करेगी और जरूरत के अनुसार मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल कर सकती है.

सरकार के आश्वासन से पहले ही ईडी की एंट्री

बता दें कि रविवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी. इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया था कि परीक्षा धांधली की जांच CID कर रही है. सरकार ने छात्रों से कहा था कि जांच के दौरान अगर वित्तीय घोटाले से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच ED से कराने के लिए सरकार अनुरोध करेगी. हालांकि, सरकार के इस आश्वासन से पहले ही ED ने मामले में ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

JPSC की 14वीं पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. मामले की जांच सीआईडी कर रही है.

तीन दिन तक सरकार और छात्रों के बीच चली बातचीत

इससे पहले छात्रों के प्रस्तावित आंदोलन को टालने के लिए सरकार और छात्रों के बीच लगातार तीन दिनों तक मैराथन वार्ता हुई. सरकार की ओर से कई मांगों पर सहमति जताई गई, लेकिन बातचीत अंतिम रूप से सफल नहीं हो सकी. सरकार के मुताबिक, छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा धांधली की जांच, संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करना और परीक्षा व्यवस्था में सुधार शामिल हैं.

उधर, रांची में JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर सहमति नहीं बनने से नाराज छात्र संगठनों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है.