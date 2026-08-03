मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्वतंत्रता दिवसः अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर चलाया ऑपरेशन

स्वतंत्रता दिवसः अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर चलाया ऑपरेशन

Security in Jammu Kashmir: सुरक्षा बलों की टीमों ने तय इलाके में तलाशी ली, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जमीन के नीचे बनी ऐसी सुरंगों का पता लगाया जा सके, जिनका उपयोग घुसपैठ के लिए किया जा सकता है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 03 Aug 2026 11:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां देश भर में अलर्ट।
  • जम्मू पुलिस-बीएसएफ ने सीमा पर सुरंगरोधी तलाशी अभियान चलाया।
  • तलाशी में कोई संदिग्ध गतिविधि या अवैध सुरंग नहीं मिली।
  • सुरक्षा बल नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाते रहते हैं।

भारत अगले हफ्ते 15 अगस्त, 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. ऐसे में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह के खतरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं. वहीं, स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की ओर से होने वाली किसी भी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है.

इसी सिलसिले में जम्मू पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों में संयुक्त एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है. इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा को मजबूत करने और कड़ी निगरानी बनाए रखने की कोशिशों के तहत, बॉर्डर पुलिस पोस्ट अल्लाह के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बॉर्डर आउट पोस्ट पीतल के बॉर्डर इलाके में एक संयुक्त एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

ऑपरेशन में नहीं मिली कोई संदिग्ध गतिविधि या सुरंग

यह ऑपरेशन जम्मू पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर चलाया. टीमों ने तय इलाके में अच्छी तरह से तलाशी ली, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जमीन के नीचे बनी ऐसी सुरंगों का पता लगाया जा सके, जिनका इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने के लिए किया जा सकता है.

पुलिस और बीएसएफ की कड़ी मशक्कत के बाद सर्च ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और कोई संदिग्ध गतिविधि या सुरंग नहीं मिली और इलाके में सुरक्षा की स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण और सामान्य रही. 

नियमित रूप से चलाए जाते हैं ऐसे ऑपरेशन

जम्मू पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर, बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है और नियमित रूप से ऐसे ऑपरेशन चलाती रहती है.

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पहले किए जाएंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

सीमा से लेकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन और सुरक्षा बलों की तरफ से सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एंजेंसियों के साथ जांच एजेंसियों की आंखें भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को भांपने के लिए पूरी तरह से टिकी हुई हैं. 

यह भी पढ़ेंः PoJK में नहीं थमा बवाल, चौथे दिन मुजफ्फराबाद में आगजनी-प्रदर्शन, गोलीबारी

Published at : 03 Aug 2026 11:55 PM (IST)
Tags :
Independence Day Pakistan BSF INDIA JAMMU KASHMIR

Frequently Asked Questions

जम्मू पुलिस और बीएसएफ ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया?

जम्मू पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों में संयुक्त एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसका उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों या सुरंगों का पता लगाना था।

यह संयुक्त एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन कहाँ चलाया गया?

यह ऑपरेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पर, बॉर्डर पुलिस पोस्ट अल्लाह के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बॉर्डर आउट पोस्ट पीतल के बॉर्डर इलाके में चलाया गया।

एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन का क्या नतीजा निकला?

पुलिस और बीएसएफ द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में कोई संदिग्ध गतिविधि या सुरंग नहीं मिली। इलाके में सुरक्षा की स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण और सामान्य रही।

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां किस कारण हाई अलर्ट पर हैं?

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले, सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को नाकाम करने और पाकिस्तान की ओर से संभावित साजिशों को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वतंत्रता दिवसः अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर चलाया ऑपरेशन
स्वतंत्रता दिवसः अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर चलाया ऑपरेशन
इंडिया
दूसरे चरण की जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी, कब और कहां होगी काउंटिंग?
दूसरे चरण की जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी, कब और कहां होगी काउंटिंग?
इंडिया
Monsoon Session 2026 Day 11 Highlights: लोकसभा में पास हुआ सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा
Highlights: लोकसभा में पास हुआ सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा
इंडिया
जीते पीके..., ढह गया बीजेपी का 30 साल का किला, RJD की भी बढ़ी चिंता
जीते पीके..., ढह गया बीजेपी का 30 साल का किला, RJD की भी बढ़ी चिंता
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ईरान बातचीत के लिए मांगता है भीख, लेकिन...', तेहरान पर भड़के ट्रंप
'ईरान बातचीत के लिए मांगता है भीख, लेकिन...', तेहरान पर भड़के ट्रंप
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: रवि शंकर प्रसाद बोले, 'BJP और NDA ने काफी...'
बांकीपुर रिजल्ट: रवि शंकर प्रसाद बोले, 'BJP और NDA ने काफी...'
बिहार
Xप्लेन: क्या बांकीपुर के बाद सम्राट-तेजस्वी की जगह के लिए जंग लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
बांकीपुर के बाद सम्राट-तेजस्वी की जगह के लिए जंग लड़ेंगे प्रशांत किशोर?
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
DPL में किस टीम से खेल रहे हैं सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन?
DPL में किस टीम से खेल रहे हैं सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन?
विश्व
PoJK के दिखावटी चुनाव में PML-N को बहुमत, PAK के आतंक के नेक्सस की खुली पोल
PoJK के दिखावटी चुनाव में PML-N को बहुमत, PAK के आतंक के नेक्सस की खुली पोल
भोजपुरी सिनेमा
'मैं अकेले कैसे फीलिंग दूं?' काजल राघवानी ने आम्रपाली पर लगाया आरोप, खेसारी पर भी साधा निशाना
'मैं अकेले कैसे फीलिंग दूं?' काजल राघवानी ने आम्रपाली पर लगाया आरोप, खेसारी पर भी साधा निशाना
इंडिया
RSS का बड़ा प्लान! 100 से ज्यादा शहरों के Gen Z से संवाद करेंगे भागवत
RSS का बड़ा प्लान! 100 से ज्यादा शहरों के Gen Z से संवाद करेंगे भागवत
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget