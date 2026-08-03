जम्मू पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों में संयुक्त एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसका उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों या सुरंगों का पता लगाना था।
स्वतंत्रता दिवसः अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर चलाया ऑपरेशन
Security in Jammu Kashmir: सुरक्षा बलों की टीमों ने तय इलाके में तलाशी ली, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जमीन के नीचे बनी ऐसी सुरंगों का पता लगाया जा सके, जिनका उपयोग घुसपैठ के लिए किया जा सकता है.
- स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां देश भर में अलर्ट।
- जम्मू पुलिस-बीएसएफ ने सीमा पर सुरंगरोधी तलाशी अभियान चलाया।
- तलाशी में कोई संदिग्ध गतिविधि या अवैध सुरंग नहीं मिली।
- सुरक्षा बल नियमित रूप से ऐसे अभियान चलाते रहते हैं।
भारत अगले हफ्ते 15 अगस्त, 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. ऐसे में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह के खतरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं. वहीं, स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की ओर से होने वाली किसी भी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी कमर कस ली है.
इसी सिलसिले में जम्मू पुलिस और सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों में संयुक्त एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है. इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा को मजबूत करने और कड़ी निगरानी बनाए रखने की कोशिशों के तहत, बॉर्डर पुलिस पोस्ट अल्लाह के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बॉर्डर आउट पोस्ट पीतल के बॉर्डर इलाके में एक संयुक्त एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन चलाया गया.
ऑपरेशन में नहीं मिली कोई संदिग्ध गतिविधि या सुरंग
यह ऑपरेशन जम्मू पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर चलाया. टीमों ने तय इलाके में अच्छी तरह से तलाशी ली, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जमीन के नीचे बनी ऐसी सुरंगों का पता लगाया जा सके, जिनका इस्तेमाल गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने के लिए किया जा सकता है.
पुलिस और बीएसएफ की कड़ी मशक्कत के बाद सर्च ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ और कोई संदिग्ध गतिविधि या सुरंग नहीं मिली और इलाके में सुरक्षा की स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण और सामान्य रही.
नियमित रूप से चलाए जाते हैं ऐसे ऑपरेशन
जम्मू पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर, बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है और नियमित रूप से ऐसे ऑपरेशन चलाती रहती है.
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पहले किए जाएंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
सीमा से लेकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन और सुरक्षा बलों की तरफ से सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एंजेंसियों के साथ जांच एजेंसियों की आंखें भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को भांपने के लिए पूरी तरह से टिकी हुई हैं.
यह भी पढ़ेंः PoJK में नहीं थमा बवाल, चौथे दिन मुजफ्फराबाद में आगजनी-प्रदर्शन, गोलीबारी
Frequently Asked Questions
जम्मू पुलिस और बीएसएफ ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया?
यह संयुक्त एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन कहाँ चलाया गया?
यह ऑपरेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पर, बॉर्डर पुलिस पोस्ट अल्लाह के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बॉर्डर आउट पोस्ट पीतल के बॉर्डर इलाके में चलाया गया।
एंटी-टनल सर्च ऑपरेशन का क्या नतीजा निकला?
पुलिस और बीएसएफ द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में कोई संदिग्ध गतिविधि या सुरंग नहीं मिली। इलाके में सुरक्षा की स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण और सामान्य रही।
स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां किस कारण हाई अलर्ट पर हैं?
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले, सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को नाकाम करने और पाकिस्तान की ओर से संभावित साजिशों को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं।