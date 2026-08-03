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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादूसरे चरण की जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी, कब और कहां होगी काउंटिंग?

दूसरे चरण की जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी, कब और कहां होगी काउंटिंग?

Census Phase 2: बताया गया है कि घर-घर जाकर जनसंख्या गणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त, 2026 तक लोगों के पास खुद से अपना नाम जनगणना के लिए दर्ज कराने का ऑप्शन मौजूद रहेगा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 03 Aug 2026 11:53 PM (IST)
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  • आजादी बाद आठवीं जनगणना, जातिगत डेटा भी।

केंद्र सरकार ने सोमवार (3 अगस्त, 2026) को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी जणगणना की दूसरे चरण के आयोजन के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकार ने बताया है कि दो केंद्र शासित प्रदेशों और दो राज्यों में जारी जनगणना के दूसरे चरण का आयोजन एक से 30 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा.  

सरकार ने राजपत्र अधिसूचना में क्या कहा?

न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की तरफ से जारी राजपत्र अधिसूचना में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन सभी इलाकों में जनसंख्या की जनगणना इस साल तक एक सितंबर से लेकर 30 सितंबर, 2026 तक कराई जाएगी. इसके बाद, उसके अगले महीने एक से पांच अक्टूबर तक पुनरीक्षण यानी रिवीजन प्रक्रिया को आयोजित किया जाएगा. 

 
 
 
 
 
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खुद से भी अपने नाम करा सकते हैं दर्ज

हालांकि, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ-साथ अन्य दोनों राज्यों में जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत अगले महीने 1 सितंबर से होने वाली है, लेकिन अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि जनगणना के संचालन के लिए घर-घर जाकर जनसंख्या गणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त, 2026 तक लोगों के पास खुद से अपना नाम जनगणना के लिए दर्ज कराने का ऑप्शन मौजूद रहेगा.  

इसमें यह भी कहा गया कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से प्रभावित गैर-समान समय वाले इलाकों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 की रात 12 बजे होगी. वहीं, देश के बाकी हिस्सों के लिए जनसंख्या गणना का दूसरा चरण अगले साल शुरू होने की संभावना है.

देश की आजादी के बाद यह आठवीं जनगणना

देश के आजादी के बाद से अब तक यह आठवीं जनगणना है, जो कुल दो चरणों में संपन्न कराई जा रही है. इस दौरान यह पहली बार है जब जनगणना के जनसंख्या गणना प्रक्रिया के दौरान जाति से संबंधित जानकारियों को भी इकट्ठा किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने देश में जनगणना की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए कुल 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया होगी. 

यह भी पढ़ेंः कल होगा NDA दलों का साप्ताहिक ‘मंगल मिलन’, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 03 Aug 2026 11:53 PM (IST)
Tags :
INDIA LADAKH JAMMU KASHMIR Census India 2027

Frequently Asked Questions

यह जनगणना किस मायने में खास है और इसके लिए कितना बजट मंजूर हुआ है?

यह आजादी के बाद की आठवीं जनगणना है और इसमें पहली बार जाति से संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

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