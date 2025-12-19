हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया3 साल में 115 करोड़ कमाई? छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सौम्या चौरसिया गिरफ्तार

3 साल में 115 करोड़ कमाई? छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सौम्या चौरसिया गिरफ्तार

इसी मामले में पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है. सौम्या चौधरी को इस केस की मुख्य कड़ी मानी जा रही है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 Dec 2025 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 दिसंबर 2025 को सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पहले ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है.

ED की रायपुर जोनल टीम ने सौम्या चौरसिया को PMLA के तहत गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उसे स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया. जहां से तीन दिन की ED रिमांड पर भेज दिया गया.

इस घोटाले से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा नुकसान हुआ है

ये जांच ACB/EOW रायपुर की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी. शुरुआती जांच में सामने आया कि इस शराब घोटाले से छत्तीसगढ़ सरकार को भारी नुकसान हुआ. जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस पूरे खेल से करीब 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध कमाई की गई, जिसे अलग-अलग तरीकों से सफेद किया गया.

ED की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि सौम्या चौरसिया को करीब 115.5 करोड़ रुपये की अवैध रकम मिली थी. एजेंसी के पास मौजूद डिजिटल सबूत, जब्त कागजात और गवाहों के बयान बताते है कि वो शराब सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थी.

अहम कड़ी थीं सौम्या चौरासिया

जांच में सामने आया है कि सौम्या चौरसिया इस पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी थी. वो इस घोटाले से जुड़े बड़े आरोपियों, खासकर अनिल टुटेजा और चैतन्य बघेल, के बीच तालमेल बैठाने का काम करती थी.

ED के मुताबिक, अवैध पैसे जुटाने और उसे इधर-उधर घुमाने में उनकी भूमिका काफी अहम थी. ED को मिले चैट्स और डिजिटल रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि शराब सिंडिकेट की शुरुआती योजना बनाने में सौम्या चौरसिया की भूमिका रही. आरोप है कि उन्होंने आबकारी विभाग में अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास जैसे अधिकारियों को अहम पदों पर बैठाने में मदद की, जिससे घोटाले को अंजाम देना आसान हो गया.

इस केस में हो चुकी कई बड़ी गिरफ्तारियां

इससे पहले ED इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां कर चुकी है. गिरफ्तार लोगों में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी मंत्री और विधायक कवासी लखमा और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल शामिल है.

फिलहाल ED इस पूरे शराब घोटाले की गहराई से जांच कर रही है. एजेंसी का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते है.

Published at : 19 Dec 2025 11:22 PM (IST)
Tags :
Liquor Scam Chhattisgarh ED Soumya Chaurasia Chaitanya Baghel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना
फाइटर जेट, मिसाइलें..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत भारतीय सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Maruti Suzuki e Vitara Review : क्या यह आपकी पहली EV है? | Auto Live #evitara
बेटी को श्राप? ‘जहन्नुम’ बयान ने बढ़ाया राजनीतिक तूफान!
Yuvraj Singh समेत कई दिग्गजों पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त !
हिजाब जरूरी या मजहबी मजबूरी?
बुर्का कांड की टीस, माफी मांगेंगे नीतीश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना
फाइटर जेट, मिसाइलें..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत भारतीय सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget