बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध करते हुए, इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है. उन्होंने अपने पत्र में जून 2024 में केरल विधानसभा की तरफ से जारी सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक नाम केरल बदलकर केरलम करने को लेकर पास किए बिल का भी जिक्र किया. साथ ही उन्होंने विधानसभा के फैसले को मानते हुए, एक पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को भी भेजी है.

अपने पत्र में बीजेपी नेता ने क्या लिखा?

बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी इस महान राज्य को 'केरलम' नाम से सबसे अच्छे से पहचानती है. यह अपनी विरासत और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है. उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी राजनीतिक दल केरल की समृद्ध परंपराओं को फिर से जिंदा करने और संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.

उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक समुदायों की आस्थाओं और रीति रिवाजों का सम्मान- सुरक्षा करते हुए एक विकसित और सुरक्षित केरल बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर केरलम नाम अपनाने से चरमपंथी ग्रुप की कोशिशों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी. यह वह लोग हैं, जो राज्य को बांटना चाहते हैं. यह धर्म के आधार पर अलग-अलग जिलों की मांग कर रहे हैं.

विधानसभा में पास हुआ केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव

बता दें कि केरल की विजयन सरकार ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है. प्रस्ताव को विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और सत्ता पक्ष ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रस्ताव पेश कर केंद्र से संविधान में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने की अपील की थी, जिसके बाद अब केरल से आने वाले राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य का नाम 'केरलम' करने की मांग की है.

क्या है केरल शब्द का अर्थ?

केरल शब्द का एक और अर्थ है. इसका मतलब वो भूभाग है, जो समुद्र से निकला हो. समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है. प्राचीन विदेश यायावरों ने इस स्थल को मलबार नाम से भी संबोधित किया. काफी लंबे अरसे तक यह भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था. इस वजह से इसका नाम चेरलम और फिर केरलम नाम पड़ा होगा.