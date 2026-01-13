हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'केरल का नाम बदलकर केरलम करें', राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, लेफ्ट को मिला BJP का साथ

'केरल का नाम बदलकर केरलम करें', राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, लेफ्ट को मिला BJP का साथ

केरल का नाम बदलकर केरलम करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में केंद्र सरकार के दखल देने का अनुरोध किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 13 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध करते हुए, इस मामले में दखल देने का अनुरोध किया है. उन्होंने अपने पत्र में जून 2024 में केरल विधानसभा की तरफ से जारी सरकारी रिकॉर्ड में आधिकारिक नाम केरल बदलकर केरलम करने को लेकर पास किए बिल का भी जिक्र किया. साथ ही उन्होंने विधानसभा के फैसले को मानते हुए, एक पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को भी भेजी है. 

अपने पत्र में बीजेपी नेता ने क्या लिखा?

बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी इस महान राज्य को 'केरलम' नाम से सबसे अच्छे से पहचानती है. यह अपनी विरासत और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है. उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी राजनीतिक दल केरल की समृद्ध परंपराओं को फिर से जिंदा करने और संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे. 

उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक समुदायों की आस्थाओं और रीति रिवाजों का सम्मान- सुरक्षा करते हुए एक विकसित और सुरक्षित केरल बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर केरलम नाम अपनाने से चरमपंथी ग्रुप की कोशिशों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी. यह वह लोग हैं, जो राज्य को बांटना चाहते हैं. यह धर्म के आधार पर अलग-अलग जिलों की मांग कर रहे हैं. 

विधानसभा में पास हुआ केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव

बता दें कि केरल की विजयन सरकार ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है. प्रस्ताव को विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और सत्ता पक्ष ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रस्ताव पेश कर केंद्र से संविधान में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने की अपील की थी, जिसके बाद अब केरल से आने वाले राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य का नाम 'केरलम' करने की मांग की है. 

क्या है केरल शब्द का अर्थ?

केरल शब्द का एक और अर्थ है. इसका मतलब वो भूभाग है, जो समुद्र से निकला हो. समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है. प्राचीन विदेश यायावरों ने इस स्थल को मलबार नाम से भी संबोधित किया. काफी लंबे अरसे तक यह भूभाग चेरा राजाओं के अधीन था. इस वजह से इसका नाम चेरलम और फिर केरलम नाम पड़ा होगा.

Published at : 13 Jan 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Kerala BJP PM Narendra Modi Keralam Rajiv Chandrasekhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
क्रिकेट
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: BMC में 'पाकिस्तान' बिना जीत मुश्किल | BMC Election 2026 | Nitesh Rane | Akbaruddin
Chitra Tripathi: बिना 'जाति' के चुनाव जीतना मुश्किल? वरिष्ट पत्रकार का सटीक विश्लेषण | Mahadangal
Trump हैं ACTING PRESIDENT of VENEZUELA ! इसके क्या है मायने? |ABPLIVE
Splitsvilla 16: बॉयफ्रेंड को किया था किस, क्या है उर्फी जावेद और निहारिका तिवारी की कंट्रोवर्सी?
Bollywood News: शाहिद कपूर की फिल्म ‘रोमियो’ से रणदीप हुड्डा का आखिरी वक्त पर एग्जिट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
क्रिकेट
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज, भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान; जानें टीम इंडिया का शेड्यूल
बॉलीवुड
‘हक’ देखकर भावुक हुईं सामंथा, यामी गौतम की एक्टिंग को बताया शब्दों से परे
‘हक’ देखकर भावुक हुईं सामंथा, यामी गौतम की एक्टिंग को बताया शब्दों से परे
विश्व
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
लाइफस्टाइल
Iran: ईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, जानें कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
ईरान की लड़कियां किस उम्र में बन जाती हैं मां, जानें कितना है यहां का फर्टिलिटी रेट?
शिक्षा
मुंबई नगर निगम के मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इनका इंक्रीमेंट?
मुंबई नगर निगम के मेयर को कितनी मिलती है सैलरी, कैसे होता है इनका इंक्रीमेंट?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget