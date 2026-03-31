मोदी सरकार ने किया कई IAS अफसरों का तबादला, NTA, सूचना-प्रसारण मंत्रालय में बड़े बदलाव

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 31 मार्च 2026 को केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में कई उच्च-स्तरीय नियुक्तियों और फेरबदल को मंजूरी दी. इसके तहत निवेदिता शुक्ला वर्मा को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है. संजय जाजू उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी बनाए गए.

नरेंद्र भूषण को डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, चंद्र शेखर कुमार को नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का सीईओ नियुक्त किया गया. श्रीवत्स कृष्ण को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, रोहित कंसल को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. संजय लोहिया को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, भरत हरबंसलाल खेड़ा को MSME, भुवनेश्वर कुमार को पर्यटन मंत्रालय में सचिव स्तर की जिम्मेदारी दी गई. अभिषेक सिंह को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया.

चंचल कुमार बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं. वह लंबे समय से बिहार सरकार में प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे. वह सीएम नीतीश कुमार के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं. नरेंद्र भूषण को डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स की जिम्मेदारी दी गई है. वह यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी है. वह उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

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