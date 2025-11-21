हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की छात्रा ने किया सुसाइड, CBSE ने भेजा कारण बताओ नोटिस

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की छात्रा ने किया सुसाइड, CBSE ने भेजा कारण बताओ नोटिस

CBSE ने अपनी जांच में स्कूल पर बच्चों की सुरक्षा, बुलिंग रोकने में असफलता, सीसीटीवी मॉनिटरिंग में गंभीर चूक, अपर्याप्त सुरक्षा ढांचे और स्टाफ की लापरवाही को उजागर किया. 

By : वरुण भसीन | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 21 Nov 2025 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में चौथी क्लास की बच्ची के सुसाइड मामले में अब सीबीएसई (CBSE) ने स्कूल प्रबंधन को शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया है. घटना एक नवंबर 2025 की है, जब दोपहर के समय स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर एक 9 साल की छात्रा अमायरा ने जान दे दी थी. स्कूल पर बुलिंग, लापरवाही, सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और सिस्टम फेलियर के गंभीर आरोप लगे हैं. 

सीबीएसई की जांच में क्या मिला?

CBSE ने अपनी जांच में स्कूल पर बच्चों की सुरक्षा, बुलिंग रोकने में असफलता, सीसीटीवी मॉनिटरिंग में गंभीर चूक, अपर्याप्त सुरक्षा ढांचे और स्टाफ की लापरवाही को उजागर किया है. 

क्या है पूरा घटनाक्रम?

बताया जाता है कि 12:28 बजे एक चौथी क्लास की छात्रा, जिनका नाम अमायरा है, चौथी मंजिल पर गई और वहां से कूद गई. छात्रा की क्लास ग्राउंड फ्लोर पर थी. इस मामले में गंभीर चूक भी सामने आई क्योंकि मौके पर कोई भी स्टाफ, गार्ड, टीचर या सीसीटीवी सिस्टम नहीं था, जिससे छात्रा की मूवमेंट को पकड़ा जा सके. मौके पर मौजूद स्टाफ छात्रा को पहचान नहीं सके, क्योंकि बच्चों ने आईडी कार्ड नहीं पहने थे. इससे उनकी पहचान करने में देरी भी लगी. 

जांच समिति ने क्या बताया?

CBSE द्वारा गठित जांच समिति ने प्रारंभिक जांच में कई तथ्य सामने रखे. घटना के दो दिन बाद जांच समिति ने इस हादसे की गंभीर बातों को नोट किया. इसमें स्कूल भवन में सुरक्षा जाल (सेफ्टी नेट्स) नहीं लगाए थे. स्टेयरकेस की रेलिंग आसान थी. बच्चे आसानी से चढ़ सकते थे. यह सभी कुछ सुरक्षा नियमों के खिलाफ पाया गया है. सीसीटीवी होने के बावजूद स्कूल ने 15 दिन के बैकअप नियम का पालन भी नहीं किया था. कई फ्लोर पर सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे. आईडी कार्ड, नाम टैग स्टाफ और छात्रों के लिए अनिवार्य होने के बावजूद पालन नहीं हुआ. काउंसलर को कभी बुलाया ही नहीं गया, जबकि बच्ची कई बार परेशान दिख रही थी. स्कूल में एंटी-बुलिंग कमेटी सक्रिय नहीं थी.

माता पिता ने क्या बताया?

बुलिंग पर माता पिता का बयान भी सामने आया है. इसमें साथी सहपाठियों को लेकर बड़े आरोप लगाए गए हैं. करीबन डेढ़ साल से बदसलूकी और बुलिंग चल रही थी. एक लड़के ने उसे कई बार चिढ़ाया था, कई बातें कही थी, साथ ही क्लास में उसे परेशान किया था. 

जब इस मामले में शिकायत की गई, तो टीचर का कहना था कि बच्ची को दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा. इसके अलावा ये भी पता चला कि कई घटनाएं हुईं. छात्र ने उसे आई लव यू कहने का झूठा आरोप भी लगाया, इससे भी बच्ची परेशान हुई. एक बच्चे ने उसे अभद्रता भरा एक्शन भी किया था. माता पिता का कहना है कि बच्ची इन घटनाओं से परेशान होकर घर में कई बार रोती थी. इसके अलावा माता पिता के पास रिकॉर्डिंग और सबूत भी हैं, जो उन्होंने सीबीएसई को दिए हैं. 

घटना वाले दिन भी बच्चों ने किया परेशान

इसके अलावा घटना वाले दिन भी बच्चों ने लड़की को परेशान किया था. इसमें उसके बारे में खराब बातें लिखकर मिटाई थी. टीचर मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया. अमायरा ने 45 मिनट तक टीचर से मदद मांगी लेकिन कोई सहायता नहीं मिली. सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि वह लगातार परेशान थी. 

शिक्षकों के भूमिका पर सख्त सवाल

सीबीएसई को दिए अपने लिखित बयान में बताया गया कि क्लास टीचर ने माना है कि बच्ची ने बुरे शब्दों की शिकायत की थी, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया. टीचर ने एसएचओ के सामने माना है कि इस तरह की शिकायतें कई बार आई थीं. टीचर की लापरवाही और संवेदनहीनता को सीबीएसई ने शॉकिंग बताया है. 

सीबीएसई की आपत्तियां

सीबीएसई ने मुख्य तकनीकी और सुरक्षा संबंधी आपत्तियां भी दर्ज की है. इसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग फेल, मल्टी फ्लोर होने के बावजूद स्कूल का सिस्टम अलर्ट नहीं कर पाया. फ्लोर टू फ्लोर मूवमेंट पर भी निगरानी जीरो थी. बिल्डिंग सुरक्षा में खामियां थी. रेलिंग आसान और खतरनाक थी. इसमें राष्ट्रीय भवन संहिता का सीधा उल्लंघन पाया गया है. 

POCSO नियमों का उल्लंघन

इस पूरे घटनाक्रम में POCSO और चाइल्ड प्रोटेक्शन नियमों का उल्लंघन भी देखने को मिला है. बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. सीबीएसई ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा- स्कूल ने अमायरा को मानसिक उत्पीड़न और असुरक्षित वातावरण से बचाने में पूरी तरह से असफलता दिखाई थी. 

सीबीएसई की सख्त चेतावनी

सीबीएसई ने अपने स्कूल मैनेजमेंट से कहा है कि 30 दिनों के भीतर पूरे नोटिस का लिखित जवाब दें. यह भी बताएं कि स्कूल पर क्या दंड न लगाया जाए. अगर स्कूल जवाब नहीं देता, उचित सफाई नहीं दे पाता तो सीबीएसई उसका एफिलिएशन रद्द कर सकता है. इस मामले ने देशभर में स्कूल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 21 Nov 2025 08:12 PM (IST)
Tags :
Suicide Case CBSE JAIPUR Neerja Modi School
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND-A vs BAN-A Semi Final: बिना रन बनाए सुपर ओवर कैसे जीत गया बांग्लादेश? भारत को इस नियम से हराया; जानें पूरा माजरा
बिना रन बनाए सुपर ओवर कैसे जीत गया बांग्लादेश? भारत को इस नियम से हराया; जानें पूरा माजरा
Advertisement

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
नीतीश कैबिनेट में किस मंत्री को मिला कौन-सा विभाग, BJP या JDU कौन रहा फायदे में? जानें
बिहार
Bihar Cabinet Portfolio: नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दे दिया गृह विभाग? JDU-BJP ने साफ की तस्वीर
विश्व
Tejas Jet Crash: तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
तेजस के पायलट ने खुद की जान देकर दुबई एयर शो के दर्शकों बचाया, चश्‍मदीद ने बताई कलेजा चीरने वाली आंखों देखी
क्रिकेट
IND-A vs BAN-A Semi Final: बिना रन बनाए सुपर ओवर कैसे जीत गया बांग्लादेश? भारत को इस नियम से हराया; जानें पूरा माजरा
बिना रन बनाए सुपर ओवर कैसे जीत गया बांग्लादेश? भारत को इस नियम से हराया; जानें पूरा माजरा
बॉलीवुड
Box Office: '120 बहादुर' का ओपनिंग डे पर 'दे दे प्यार दे 2' से तगड़ा कंपटीशन, जानें बाजी किसने मारी
'120 बहादुर' का ओपनिंग डे पर 'दे दे प्यार दे 2' से तगड़ा कंपटीशन, जानें बाजी किसने मारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
PNB में ऑफिसर बनकर बैंकिंग करियर चमकाने का मौका, 750 पदों पर भर्ती; 23 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म
यूटिलिटी
महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने को योगी सरकार राजी, जानें क्या रहेगी टाइमिंग?
महिलाओं की नाइट शिफ्ट लगाने को योगी सरकार राजी, जानें क्या रहेगी टाइमिंग?
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
Embed widget