2021 के बंगाल चुनाव-बाद हिंसा और हत्या मामले में CBI का एक्शन, घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार

2021 के बंगाल चुनाव-बाद हिंसा और हत्या मामले में CBI का बड़ा एक्शन, घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार
CBI in Bengal: आरोपी श्यामला बर्मन FIR दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था और उसने कभी भी जांच या ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया. CBI ने उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा भी की.
- कलकत्ता हाईकोर्ट आदेश पर CBI ने जांच संभाली।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार (18 जून, 2026) को पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा और माणिक मैत्रा की हत्या से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सीबीआई ने इस मामले में राज्य के सिलीगुड़ी जिले से लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी श्यामला बर्मन नाम के एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल, आरोपी श्यामला बर्मन इस मामले में 2021 में FIR दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था और उसने कभी भी जांच या ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया. CBI ने उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा भी की थी.
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने की जांच
सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 27 अगस्त, 2021 को दिए आदेश का पालन करते हुए 27 अगस्त, 2021 को मामला दर्ज किया था. इसके लिए सीबीआई की ओर से राज्य के कूच बिहार जिले के शीतलकुची पुलिस स्टेशन की FIR नंबर 104/2021 दिनांक 5 मई, 2021 को अपने हाथ में लिया गया था, जो चुनाव-बाद हिंसा और माणिक मैत्रा की हत्या के आरोपों से संबंधित था.
मामले में दो बार दाखिल हुई सप्लीमेंट्री चार्जशीट
जांच के बाद सीबीआई ने 27 सितंबर, 2021 को मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इसके अधिक जांच के बाद 26 अप्रैल, 2022 और 11 अगस्त, 2022 को 18 और अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गईं.
चूंकि मामले का एक प्रमुख आरोपी श्यामला बर्मन लगातार छिप रहा था और ट्रायल की प्रक्रिया से बच रहा था, इसलिए कूच बिहार जिले के माथाभांगा के ACJM ने 08 फरवरी, 2022 के आदेश के जरिए उक्त आरोपी को घोषित अपराधी करार दिया.
गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
हालांकि, गिरफ्तारी के बाद आज गुरुवार (18 जून, 2026) को आरोपी श्यामला बर्मन को सिलीगुड़ी की सक्षम अदालत के सामने पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जबकि इस मामले में सीबीआई की जांच अभी भी जारी है.
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