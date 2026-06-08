हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की तत्काल सुनवाई की मांग खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की तत्काल सुनवाई की मांग खारिज की

अरूप विश्वास के वकील ने अदालत में याचिका दायर करने की अनुमति और प्राथमिकी को रद्द करने के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा देने की मांग की थी और मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 08 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Preferred Sources

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जून, 2026) को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता अरूप विश्वास की उस याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस की ओर से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की थी.

पूर्व खेल मंत्री को पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया है. वह पिछले सप्ताह पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए थे. यह मामला पिछले वर्ष साल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के एक कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था से संबंधित है. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने हालांकि टीएमसी नेता के वकील को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी, लेकिन कहा कि मामले की सुनवाई सूची के क्रम के अनुसार ही होगी.

विश्वास के वकील ने अदालत में याचिका दायर करने की अनुमति और प्राथमिकी को रद्द करने के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा देने की मांग की थी और मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था. यह प्राथमिकी कार्यक्रम आयोजक शताद्रु दत्ता द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री पर टिकटों की कालाबाजारी, उगाही, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाए गए.

यह भी पढ़ें:- 25 लाख रुपये का जुर्माना... सुप्रीम कोर्ट का आदेश- किरायेदार के पर्यावरण नियम उल्लंघनों के लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं

साल्ट लेक स्टेडियम में 13 दिसंबर 2025 को आयोजित इस कार्यक्रम में उस समय अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी जब कथित रूप से कई लोगों ने बिना वैध प्रवेश पत्र के मैदान में प्रवेश किया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बाधित हो गई और भीड़ अनियंत्रित हो गई. कई दर्शकों ने शिकायत की थी कि महंगे टिकट खरीदने के बावजूद वे न तो मेसी को ठीक से देख पाए और न ही कार्यक्रम का आनंद ले पाए, क्योंकि भीड़ अत्यधिक बढ़ गई थी.

अव्यवस्था के बीच मेसी स्टेडियम से जल्दी चले गए, जिसके बाद कुछ नाराज दर्शकों ने स्टेडियम के हिस्सों में तोड़फोड़ की. बाद में पुलिस ने आयोजक दत्ता को गिरफ्तार किया था, जो 37 दिन हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए. रिहाई के बाद उन्होंने कार्यक्रम की विफलता और नुकसान के लिए अरूप विश्वास को जिम्मेदार ठहराया.

यह भी पढ़ें:- साकेत में इमारत गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल, MCD पर लापरवाही का आरोप

Published at : 08 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
TMC Calcutta BJP Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की तत्काल सुनवाई की मांग खारिज की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की तत्काल सुनवाई की मांग खारिज की
इंडिया
ममता की पार्टी में बड़ी टूट, सुखेंदु रॉय-काकोली दस्तीदार के नेतृत्व में 16 TMC MPs की शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात
ममता की पार्टी में बड़ी टूट, सुखेंदु रॉय-काकोली दस्तीदार के नेतृत्व में 16 TMC MPs की शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात
इंडिया
INDIA Bloc Meeting LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
इंडिया
25 लाख रुपये का जुर्माना... सुप्रीम कोर्ट का आदेश- किरायेदार के पर्यावरण नियम उल्लंघनों के लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं
25 लाख रुपये का जुर्माना... सुप्रीम कोर्ट का आदेश- किरायेदार के पर्यावरण नियम उल्लंघनों के लिए मकान मालिक जिम्मेदार नहीं
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA Bloc Meeting LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: इमरान मसूद का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा बयान, कहा- वो हवा में बात...
UP Politics: इमरान मसूद का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा बयान, कहा- वो हवा में बात...
क्रिकेट
कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई
कितने अमीर हैं मानव सुथार, BCCI से कितनी सैलरी मिलती है? IPL से करते हैं लाखों की कमाई
बॉलीवुड
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: वरुण धवन की फिल्म हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
'है जवानी तो इश्क होना है' हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
विश्व
Indian Embassy Advisory: ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
इंडिया
INDIA Bloc Meeting: ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
ट्रेंडिंग
American Tourist in Bihar: US के टूरिस्ट का Google Maps से उठा भरोसा, बिहारियों ने 4 घंटे का रास्ता 20 मिनट में कराया पार 
US के टूरिस्ट का Google Maps से उठा भरोसा, बिहारियों ने 4 घंटे का रास्ता 20 मिनट में कराया पार 
इंडिया
AI In Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में अब होगी AI की एंट्री! CJI सूर्यकांत बोले- 'जजों की जगह...'
सुप्रीम कोर्ट में अब होगी AI की एंट्री! CJI सूर्यकांत बोले- 'जजों की जगह...'
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget