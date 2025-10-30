हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाश्मशान से लेकर बीबीएमपी दफ्तर तक रिश्वतखोरी, BPCL के पूर्व CFO शिवकुमार ने सुनाई भ्रष्ट सिस्टम की दर्दनाक कहानी

श्मशान से लेकर बीबीएमपी दफ्तर तक रिश्वतखोरी, BPCL के पूर्व CFO शिवकुमार ने सुनाई भ्रष्ट सिस्टम की दर्दनाक कहानी

64 वर्षीय शिवकुमार ने लिखा, क्या पुलिसवालों के अपने परिवार नहीं हैं? क्या उनमें जरा भी संवेदना नहीं कि जो व्यक्ति पहले से सदमे में है, उससे भी पैसे मांगे जाएं?"

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बेंगलुरु में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी शिवकुमार के. ने मंगलवार को लिंक्डइन पर एक बेहद भावनात्मक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की मौत के बाद बेंगलुरु की भ्रष्ट व्यवस्था से जूझने के दर्दनाक अनुभव को बयां किया. उनकी बेटी अक्षया शिवकुमार (34) का निधन 18 सितंबर 2025 को ब्रेन हैमरेज के कारण हुआ लेकिन इस गहरे दुख के बीच परिवार को हर कदम पर रिश्वतखोरी और तंत्र की अमानवीयता का सामना करना पड़ा.

शिवकुमार ने लिखा, बेटी के निधन के बाद हर जगह पैसा देना पड़ा. एम्बुलेंस ड्राइवर ने एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए 3000 रुपये मांगे. पुलिस का व्यवहार बेहद अभद्र था, खासकर इंस्पेक्टर का, जिसने शुरू में पोस्टमार्टम की अनुमति देने से भी मना कर दिया. फिर मेरे पूर्व नियोक्ता के हस्तक्षेप के बाद पोस्टमार्टम हुआ और शव अंतिम संस्कार के लिए सौंपा गया.

'श्मशान में भी पैसे मांगे गए और हमने दिए'
उन्होंने लिखा, लेकिन रिश्वतखोरी यहीं खत्म नहीं हुई. श्मशान में भी पैसे मांगे गए और हमने दिए. बाद में जब मैं एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गया, तो पुलिस ने खुलेआम नकदी की मांग की. वहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे. सब इंस्पेक्टर ने तो बड़े विनम्र ढंग से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और फिर अपने सहायक के पास भेजा, जहां रिश्वत मांगी गई.

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में भी रिश्वतखोरी
शिवकुमार ने आगे बताया कि बीबीएमपी दफ्तर से मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए उन्हें पांच दिन तक रोज़ चक्कर लगाने पड़े, पर जाति सर्वेक्षण के नाम पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था. अंततः एक वरिष्ठ अधिकारी की मदद से प्रमाणपत्र मिला, लेकिन आधिकारिक शुल्क से अधिक पैसे लेकर. उन्होंने सवाल किया, "जब मेरे जैसे व्यक्ति को ये सब झेलना पड़ रहा है, तो गरीबों का क्या हाल होगा?"

'क्या पुलिसवालों के अपने परिवार नहीं हैं?'
64 वर्षीय शिवकुमार ने लिखा, क्या पुलिसवालों के अपने परिवार नहीं हैं? क्या उनमें ज़रा भी संवेदना नहीं कि जो व्यक्ति पहले से सदमे में है, उससे भी पैसे मांगे जाएं?" उन्होंने आगे सवाल उठाया कि क्या नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी और ऐसे अरबों की संपत्ति वाले लोग इस शहर को अराजकता से बचा सकते हैं? उनकी पोस्ट ने शहर में सिस्टम की जड़ तक फैली भ्रष्टाचार की समस्या पर एक गहरी बहस छेड़ दी है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवकुमार की पोस्ट के बाद, बेंगलुरु पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेलंदूर पुलिस स्टेशन के एक पीएसआई और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है.

ये भी पढ़ें

'2005 में फिरौती का चलता था धंधा, घोटालेबाज हैं लालू', लखीसराय में अमित शाह का आरजेडी पर हमला

Published at : 30 Oct 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Bribery Corrupt System POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को बड़ा झटका! भारतीय टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर, साउथ अफ्रीका सीरीज से होंगे OUT
टीम इंडिया को बड़ा झटका! भारतीय टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर, साउथ अफ्रीका सीरीज से होंगे OUT
Advertisement

वीडियोज

Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को बड़ा झटका! भारतीय टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर, साउथ अफ्रीका सीरीज से होंगे OUT
टीम इंडिया को बड़ा झटका! भारतीय टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर, साउथ अफ्रीका सीरीज से होंगे OUT
बॉलीवुड
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स
शिक्षा
इंडियन नेवी के कैप्टन को कितनी मिलती है सैलरी, 8 वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?
इंडियन नेवी के कैप्टन को कितनी मिलती है सैलरी, 8 वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?
हेल्थ
Who gets Baltod First: बाल तोड़ किन लोगों को होता है जल्दी, हमारे शरीर के लिए यह कितना खतरनाक?
बाल तोड़ किन लोगों को होता है जल्दी, हमारे शरीर के लिए यह कितना खतरनाक?
ट्रेंडिंग
शटर उठा, लेकिन ये क्या दिखा... सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मेरठ का बुलडोजर एक्शन, सांसद अरुण गोविल भी हुए ट्रोल
शटर उठा, लेकिन ये क्या दिखा... सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मेरठ का बुलडोजर एक्शन, सांसद अरुण गोविल भी हुए ट्रोल
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget