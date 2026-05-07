शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने के पीछे क्या थी वजह? बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा

West Bengal News Update: पश्चिम बंगाल में बुधवार को हुई सनसनीखेज वारदात ने देश की राजनीति में काला अध्याय जोड़ दिया है. बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. यह वारदात चुनावी परिणाम और सत्ता परिवर्तन के दो दिन बाद हुई है. अब इस पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है.

शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि शुभेंदु का करीबी होने की वजह से मर्डर हुआ है. क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया. हत्या के पीछे यही कारण हो सकता है. चंद्रनाथ की बॉडी से चार बुलेट निकाली गई है. उनका मर्डर बहुत नजदीक से किया गया है. हत्या करने वाला खूनी है. आतंकवादी है. जैसे यूपी में हालातों को बदला है, बिहार में भी बदला है. वैसे ही यहां भी हालात को बदला जाएगा.

पूरी वारदात कैसे हुई है

घटना देर रात की है. जब बंगाल से चौंकाने वाली खबर आई. यहां शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना नार्थ 24 परगना जिले के मध्यमग्राम के डोहरिया मोड़ पर हुई. उस समय चंद्रनाथ रथ अपनी गाड़ी में मौजूद थे. अपने घर के पास ही थे.

हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे. उन्होंने पहले उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर एक के बाद एक तीन राउंड गोलियां चलाईं. गोली सीधे उनके सीने में मारी गई. इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के वक्त गाड़ी में एक शख्स और थे, जो इस दौरान घायल हो गए.

इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है. जांच का फोकस एक सिल्वर रंग की गाड़ी है. इसी से चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका गया था. यह तकरीबन रात 10 बजे 20 मिनट पर चंद्रनाथ की गाड़ी उनके घर की गली की तरफ मुड़ी थी. घर से मात्र 100 मीटर पर इस सिल्वर रंग की गाड़ी (WB 74 AK 2270) को हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के सामने लगा दिया. इससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुक गई. मौके का फायदा उठाकर हमलावरों ने उनपर हमला कर दिया.

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