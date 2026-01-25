पानीपत पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर गांव गढ़ी भलोर में बीजेपी नेत्री राम भतेरी रावल से मिलने पहुंचे. गांव गढ़ी भलोर में पहुंचने पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत सम्मान किया.

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के विचारों पर ही चलना चाहिए और उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग पर अमल करना चाहिए.

अनुराग ठाकुर ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर क्या कहा

मनरेगा का नाम बदलने के मामले को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज नाम बदलने पर विरोध कर रही है लेकिन हकीकत ये है कि नाम बदलने की शुरुआत कांग्रेस द्वारा ही की गई. मनरेगा में लोगों को 100 दिन काम मिलता था. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन - ग्रामीण) में लोगों को 125 दिन का काम मिलेगा और कांग्रेस कह रही है कि लोगों से उनका रोजगार छीन लिया गया है.

बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गरीब की दिहाड़ी का विरोध क्यों. गरीब की खेती बाड़ी के साथ-साथ मजदूरी का विरोध क्यों. गरीब की कमाई का विरोध क्यों है. यह कांग्रेस से है, जिसकी चार पीढ़ियां गरीबी हटाओ का नारा देती चली गईं, पर गरीबी नहीं हटी.

कांग्रेस गरीबी खत्म नहीं कर पाई- अनुराग ठाकुर

उन्होंने आगे कहा कि गरीब हट गया पर कांग्रेस का नारा चलता रहा. जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 125 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला. 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया. करोड़ों लोगो को शौचालय दिए. 60 करोड़ लोगों को 5 लाख के इलाज की सुविधा मिली. कांग्रेस गरीबी खत्म नहीं कर पाई लेकिन बीजेपी ने कर दिखाया.

(इनपुट- सुमित भारद्वाज)

ये भी पढ़ें

'आदिवासी समाज हमारे धर्म का मूल', रांची में जनजातीय संवाद में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत