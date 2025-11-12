Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित

बिहार में बंपर वोटिंग के साथ दोनों चरणों का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया. 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अधिकतर एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. इस बीच बुधवार को Axis My India के एग्जिट पोल में बताया गया है कि कैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है.

Axis My India के एग्जिट पोल के अनुसार महागठबंधन को 98-118 सीटें मिल सकती है. वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0-2 सीटें और अन्य को 1-5 सीटें मिल सकती है. ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी 2 सीट और अन्य 5 उम्मीदवार महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं तो बिहार में तेजस्वील यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं. अगर महागठबंधन को 118 सीटें मिलती है और AIMIM के साथ-साथ अन्य उम्मीदवार उसे सपोर्ट करेंगे तो कुल सीटों की संख्या 125 हो जाएगी, जो बहुमत से 3 सीट ज्यादा है.

एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटें जीती थी. इन पांचों विधायकों में से अख़्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी सभी चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)