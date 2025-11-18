हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'अपने पोलिंग एजेंटों के रिकॉर्ड के खिलाफ...', चुनाव आयोग ने RJD नेता के 25,000 'प्रीलोडेड वोट' वाले आरोप को किया खारिज

'अपने पोलिंग एजेंटों के रिकॉर्ड के खिलाफ...', चुनाव आयोग ने RJD नेता के 25,000 ‘प्रीलोडेड वोट’ वाले आरोप को किया खारिज

Bihar Election RJD Leaders Allegations: आरजेडी ने महागठबंधन के तहत 143 सीटों पर चुनाव था और उसे केवल 25 सीटें मिलीं. पार्टी ने सोमवार को कहा कि यह परिणाम जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिबिंब नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 04:55 PM (IST)
चुनाव आयोग ने मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया कि हर ईवीएम में मतदान शुरू होने से पहले ही 25,000 वोट प्रीलोड किए गए थे. आयोग ने कहा कि यह तकनीकी रूप से असंभव है और प्रक्रिया के हिसाब से भी गलत है.

चुनाव आयोग का बयान
चुनाव आयोग ने बयान में कहा कि हर ईवीएम में 25,000 प्रीलोडेड वोट होने का आरोप तकनीकी रूप से असंभव और प्रक्रिया के हिसाब से गलत है. इसके अलावा यह RJD के अपने चुनाव और पोलिंग एजेंटों द्वारा साइन किए गए रिकॉर्ड के खिलाफ भी है.

RJD ने चुनाव नतीजों पर जताई असंतुष्टि
लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने महागठबंधन के तहत 143 सीटों पर चुनाव था और उसे केवल 25 सीटें मिलीं. पार्टी ने सोमवार को कहा कि यह परिणाम जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिबिंब नहीं है. पार्टी ने संकेत दिया कि वह ईवीएम में कथित गड़बड़ियों के कारण अदालत का रुख कर सकती है. RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि जनादेश जमीन की वास्तविकता से मेल नहीं खाता. लोग और नेता दोनों इसे पचा नहीं पा रहे हैं.

RJD नेताओं ने उठाए ईवीएम में अनियमितता के आरोप
जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया कि हर ईवीएम में मतदान शुरू होने से पहले 25,000 वोट मौजूद थे. मनेर सीट से जीतने वाले विधायक भाई वीरेंद्र ने भी ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करेगी. परबत्ता सीट से हारे संजीव कुमार ने कहा, 'यह नतीजा अप्रत्याशित था. हम अनियमितताओं के सबूत इकट्ठा कर अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं.'

पार्टी ने संगठन मजबूत करने पर दिया जोर
RJD ने नवनिर्वाचित विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें और समाज से जुड़ाव बढ़ाएं. पार्टी का दावा है कि इस चुनाव में करीब 1.8 करोड़ वोट ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन को मिले हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

Published at : 18 Nov 2025 04:55 PM (IST)
विश्व
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
'भारत को जवाब देने का पूरा हक', दिल्ली धमाके को लेकर एस. जयशंकर ने मॉस्को से आतंकियों को दी सख्त चेतावनी
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
शमीर टंडन का साक्षात्कार | गायक | योजना | अनुशासन | रचनात्मक संरचना और बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
फोटो गैलरी

