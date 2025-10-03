Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो चुकी है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है-एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी. हाल ही में पांच बड़े ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जिनमें कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिख रही है तो कहीं तेजस्वी यादव की लहर.

प्रशांत किशोर की पार्टी को भी पहली बार कुछ सीटें मिलती दिख रही हैं. ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार कौन बाजी मारेगा नीतीश कुमार की अनुभवी राजनीति, तेजस्वी यादव की युवा ताकत या PK का नया राजनीतिक अंदाज.

JVC सर्वे: एनडीए को बहुमत

JVC सर्वे में नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाया गया है. जेडीयू को 52 से 58 सीटें, बीजेपी को 66 से 77 और अन्य सहयोगियों को 13 से 15 सीटें मिलने की संभावना है. कुल मिलाकर एनडीए को 131 से 150 सीटें मिल सकती हैं. महागठबंधन को 81 से 103 सीटें, आरजेडी को 57 से 71, कांग्रेस को 11 से 14 और अन्य को 13 से 18 सीटें मिलती दिख रही हैं. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं. CM पसंद के मामले में नीतीश कुमार 27%, तेजस्वी यादव 25%, प्रशांत किशोर 15%, चिराग पासवान 11% और सम्राट चौधरी 8% वोट शेयर के साथ प्रमुख दिखाई दे रहे हैं.

लोकपोल सर्वे: महागठबंधन को बढ़त

लोकपोल सर्वे में महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले बढ़त दी गई है. इसमें एनडीए को 105 से 114 सीटें और महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलती दिख रही हैं. वोट शेयर में भी महागठबंधन 39-42% वोट और एनडीए 38-41% वोट के साथ थोड़ी आगे है. अन्य को 12-16% वोट मिलने की संभावना है. इस सर्वे से यह संकेत मिलता है कि अगर जनता एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर को महत्व देती है तो नीतीश कुमार और बीजेपी को मुश्किल हो सकती है.

C-Voter सर्वे: तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय

C-Voter सर्वे में जनता ने तेजस्वी यादव को सबसे लोकप्रिय नेता बताया है. CM फेस के रूप में जनता का झुकाव तेजस्वी यादव 36%, नीतीश कुमार 16%, चिराग पासवान 10% और सम्राट चौधरी 7% दिखा रहा है. इस सर्वे में प्रशांत किशोर का नाम शामिल नहीं है, यानी जनता अभी भी उन्हें पहली पसंद नहीं मान रही.

SPICK Media Network सर्वे: एनडीए को भारी बहुमत

SPICK Media Network के सर्वे में एनडीए को 158 सीटें (46% वोट शेयर) और महागठबंधन को 66 सीटें (41% वोट शेयर) मिलती दिख रही हैं. जन सुराज पार्टी को 0 सीट (8% वोट शेयर) दिखाई दे रही है. CM फेस के रूप में तेजस्वी यादव 30.5%, नीतीश कुमार 27.4%, प्रशांत किशोर 13% और चिराग पासवान 12% वोट शेयर के साथ प्रमुख हैं. सीटों में भले PK को ज्यादा फायदा न मिले, लेकिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है.

Ascendia सर्वे: क्षेत्रवार समीकरण

Ascendia सर्वे ने बिहार के 18 जिलों और 9 प्रशासनिक इकाइयों से डेटा जुटाया. पूर्णिया क्षेत्र में एनडीए 12, महागठबंधन 7 और अन्य 5 सीटें पा सकते हैं. मगध क्षेत्र में एनडीए 6 और महागठबंधन 20 सीटें मिलती दिख रही हैं. भोजपुर क्षेत्र में एनडीए 2, महागठबंधन 19 और अन्य 1 सीट पा सकते हैं. सारण क्षेत्र में एनडीए 9 और महागठबंधन 15 सीटें मिलती दिख रही हैं. इस सर्वे में जन सुराज पार्टी को कुछ जगह मजबूत बताया गया है.

पांचों पोल्स का मिलाजुला नतीजा

सभी पांच ओपिनियन पोल को मिलाकर देखें तो साफ है कि मुकाबला कड़ा है. JVC और SPICK सर्वे एनडीए की सरकार बनती दिखा रहे हैं, जबकि लोकपोल और C-Voter सर्वे महागठबंधन को बढ़त दे रहे हैं. प्रशांत किशोर की पार्टी अभी तक किसी भी बड़े सर्वे में 5-6 सीटों से ज्यादा नहीं दिखा पाई है, लेकिन CM विकल्प के तौर पर PK की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. कुल मिलाकर इस बार बिहार में चुनावी जंग बेहद रोमांचक होने वाली है. नीतीश कुमार का अनुभव, तेजस्वी यादव की युवा ताकत और PK की नई राजनीति—तीनों की टक्कर अंतिम नतीजों तक रोमांच बनाए रखेगी.