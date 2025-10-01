हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े

Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी हुए सर्वे ने राजनीति पार्टियों की नींद उड़ा दी है. सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने का दावा किया जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 07:46 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक तेज है. इस बीच एक के बाद एक सर्वे ने राजनीतिक सरगरमी बढ़ा दी है. कई सर्वे में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी का दावा किया जा रहा तो किसी में एनडीए की सरकार को बहुमत मिलता दिखाया गया है.

JVC सर्वे में एनडीए को बहुमत

JVC सर्वे के मुताबिक जेडीयू को इस बार बड़ा फायदा हो सकता है. इसमें पार्टी को 52-58 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं बीजेपी को 66-77 और एनडीए के सहयोगी दल को 13-15 सीट मिलने का दावा किया गया है. इस सर्वे की माने तो बिहार में एनडीए की सरकार 131-150 सीट लाकर सरकार बना सकती है.

JVC सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 81-103 सीटें मिल सकती है. इसमें आरजेडी को 57-71, कांग्रेस को 11-14 सीटें और उनके बाकी सहयोगी को 13-18 सीटें मिल सकती है. इसमें प्रशांति किशोर की जन सुराज पार्टी को 4-6 सीटें, AIMIM, बीएसपी और अन्य को 5-6 सीटें मिल सकती है.

लोकपोल सर्वे में महागठबंधन को बहुमत

लोकपोल सर्वे में महागठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया गया है. इसमें एनडीए को 105-114 और महागठबंधन को 118-126 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 38-41 फीसदी, महागठबंधन को 39-42 फीसदी और अन्य को 12-16 फीसदी वोट मिल सकते हैं.

Ascendia सर्वे में किसका पलड़ा भारी?

Ascendia ने बिहार चुनाव के लिए राज्य के 18 जिलों और 9 प्रशासनिक इकाइयों से इनपुट जुटाया है. इसमें पुर्णिया क्षेत्र के चार जिलों (कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया) की 24 सीटों में से 12 पर एनडीए, 7 पर महागठबंधन और 5 पर अन्य उम्मीदवारों की जीत हो सकती हैं. मगध क्षेत्र की 26 सीटों पर अनुसूचित जाति 31 फीसदी और 10 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं. यहां बीजेपी को 6 और महागठबंध को 20 सीटें मिल सकती है. 

Ascendia सर्वे के मुताबिक भोजपुर के 22 सीटों में से एनडीए को 2, महागठबंध को 19 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है. अन्य उम्मीदवारों में जन सुराज यहां सबसे ज्यादा मजबूत है. सारण की 24 सीटों में से एनडीए को 9 और महागठबंधन को 15 सीटें मिल सकती है.

पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ 43 पर ही जीत मिली थी. वहीं बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी और 74 पर जीती. एनडीए के दूसरे घटक दलों में जीतनराम मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 4 सीटों पर जीत हुई थी.

Published at : 01 Oct 2025 07:44 PM (IST)
Bihar Assembly Elections 2025 NITISH KUMAR TEJASHWI YADAV
इंडिया
Embed widget