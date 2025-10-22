बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनने के बाद कई सीटों पर सहयोगियों के बीच फ्रेंडली फाइट है. एनडीए और महागठबंधन अब वोटर्स को लुभाने के लिए प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं. इस बार भी बिहार चुनाव में बाहुबलियों की धाक और जाति समीकरण हावी है.

एनडीए और महागठबंधन ने उम्मीदवार का नाम तय करने में जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा है. इस बार के चुनाव में या तो बाहुबली या फिर उनके करीबी चुनावी मैदान में हैं. आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 7, बीजेपी ने 4 और एलजेपी (आर) ने दो बाहुलियों को टिकट दिया है. इस सीटों पर बाहुबली न केवल राजनीतिक, बल्कि साख और विरासत की लड़ाई भी लड़ रहे हैं.

मोकामा अनंत सिंह के सामने सूरजभान की पत्नी

बिहार की राजनीति में बाहुबली का नाम सुनते ही सबसे पहला ख्याल मोकामा विधानसभा सीट से विधायक अनंत सिंह का आता है. हालांकि इस बार उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है क्योंकि आरजेडी ने उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है. छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध अनंत सिंह मोकामा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं. वह लगातार 5 बार से यहां विधायक रह चुके हैं.

इस सीट पर दो बाहुबली उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है. सूजरभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं. इस इलाके में उनका भी काफी दबदबा है. दोनों ही भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं. अनंत सिंह फिलहाल जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं. कई सालों बाद मोकामा में एकतरफा चुनाव होता नहीं दिख रहा है.

आनंद मोहन के बेटे को जेडीयू ने दिया टिकट

बिहार राजनीति में बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन को दरकिनार नहीं किया जा सकता है. नवीनगर सीट से जेडीयू ने उनके बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया है. गोपालगंज के कलेक्टर कृष्णैय्या मर्डर केस में 15 साल सजा काटकर जेल से छूटे आनंद मोहन राजनीति में काफी सक्रिय हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने चेतन आनंद को टिकट दिया था वह शिवहर सीट से विधायक चुने गए थे.

सारण के एकमा सीट से जेडीयू के बाहुबली मैदान में

सारण का एकमा विधानसभा सीट भी बाहुबली का गढ़ माना जाता है. यहां से जेडीयू ने बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को टिकट दिया है. पिछले चुनाव में उनकी पत्नी सीता देवी यहां से उम्मीदवार थी, लेकिन वह हार गई थीं. मनोरंजन सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सबसे करीबियों में गिना जाता है.

भोजपुर में पांडे के बीच टक्कर

भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर सुनील पांडे के बेटे प्रशांत चुनावी मैदान में हैं. ब्रह्मपुर से सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे एलजेपी (आर) से उम्मीदवार हैं. यह क्षेत्र भूमिहारों का गढ़ माना जाता है.

रघुनाथपुर और दानापुर से आरजेडी के बाहुबली

दानापुर सीट से आरजेडी ने बाहुबली नेता रीतलाल यादव लोहिया को टिकट दिया है. फिलहाल वह जेल में हैं. पिछले चुनाव में इस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी. इस सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को टिकट दिया है.

आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है. यह उनका पहला चुनाव है. एक समय था जब इस पूरे क्षेत्र में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी. शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब तीन बार चुनाव लड़ीं, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई.

