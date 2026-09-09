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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत रत्न वैज्ञानिक CNR राव को SIR का नोटिस, नाम की स्पेलिंग का निकला पेंच

भारत रत्न वैज्ञानिक CNR राव को SIR का नोटिस, नाम की स्पेलिंग का निकला पेंच

भारत रत्न वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव को SIR का नोटिस मिला है. उनके नाम की स्पेलिंग में अंतर पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है.  

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 09 Sep 2026 01:27 PM (IST)
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भारत रत्न वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को अपनी पहचान साबित करने के लिए एक सुनवाई में शामिल होने को कहा गया है. कर्नाटक में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के दौरान उनके नाम की स्पेलिंग में अंतर पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है.  पुराने रिकॉर्ड में उनका नाम प्रोफेसर सीएनआर राव (Prof. C.N.R. Rao) है.

बेंगलुरु में जन्में 92 साल के वैज्ञानिक ने शहर के वैज्ञानिक क्षेत्र में अहम योगदान दिया है. उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया है और वे यह सम्मान पाने वाले तीसरे वैज्ञानिक हैं. प्रोफेसर राव को जारी नोटिस में कारण के तौर पर "नाम में अंतर" (self-name mismatch) का जिक्र किया गया है. 

एक्स्ट्रा f लिखा गया
पुरानी वोटर लिस्ट में प्रोफेसर राव का नाम 'Prof CNR Rao' के तौर पर दर्ज है, लेकिन खबरों के मुताबिक मौजूदा लिस्ट में 'Prof' में एक अतिरिक्त 'f' जोड़कर उनका नाम 'Proff CNR Rao' लिखा गया है. सेल्फ-नेम मिसमैच (अपना नाम मेल न खाना) का मतलब है कि जब 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल कोई वोटर SIR एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय उसी लिस्ट में दी गई अपनी जानकारी का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह जानकारी मौजूदा वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाती है, तो यह अंतर पैदा होता है.

प्रोफेसर को होना होगा पेश
सिर्फ वही व्यक्ति सुनवाई के लिए पेश हो सकता है जिसके नाम पर नोटिस जारी किया गया है. इसलिए प्रोफ़ेसर राव को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) के पास मल्लेश्वरम में होने वाली सुनवाई के लिए बुलाया गया है.

सॉलिड-स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में अपने काम के लिए मशहूर प्रोफेसर राव को अपने क्षेत्र के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है. उन्हें नोबेल पुरस्कार को छोड़कर लगभग सभी बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें: CJP प्रोटेस्ट: नोटिस पर CJI नाराज, पूछा- 'मजिस्ट्रेट कैसे जारी कर सकते हैं'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 09 Sep 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
SIR Prof CNR Rao
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