Bengaluru Crime: इंस्टाग्राम वाली लव स्टोरी में निकला झोल! 19 वर्षीय छात्रा के साथ प्रेमी ने किया रेप

Bengaluru Crime: बेंगलुरु में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने अपने एक दोस्त पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है. इस पर अमृतहल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 02:38 PM (IST)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 19 वर्षीय एक प्राइवेट कॉलेज छात्रा के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. इस संबंध में अमृतहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता बन्नेरघट्टा स्थित एक निजी कॉलेज की छात्रा है. उसने आरोप लगाया है कि इसी वर्ष जनवरी में उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से डिक्सिन नामक युवक से हुई थी, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद आरोपी ने प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसे पीड़िता ने स्वीकार कर लिया.

शिकायत के मुताबिक, 14 फरवरी की शाम पीड़िता अपनी एक महिला मित्र के साथ डिनर के लिए गई थी. इसके बाद आरोपी ने उसे जक्कूर स्थित एक निजी विला में मिलने के लिए बुलाया. पीड़िता का आरोप है कि वहां बातचीत के दौरान उसे जबरन एक गुलाबी रंग की टैबलेट दी गई, जिससे वह बेसुध हो गई. इसके बाद आरोपी डिक्सिन और उसके दोस्त निखिल ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई

19 वर्षीय पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के अगले दिन सुबह उसके प्रेमी डिक्सिन के दोस्त निखिल ने उसे धमकी देते हुए जाने दिया. उसने पीड़िता से जाते हुए कहा कि अगर उसने किसी को भी  इस घटना के बारे में बताया या बात की तो उसे जान से मार दिया जाएगा. डर और सदमे के कारण वह कुछ समय तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने हिम्मत जुटाते हुए अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. अमृतहल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तथ्यों की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की 

 

Published at : 23 Feb 2026 02:37 PM (IST)
Bengaluru Gang Rape Karnataka
