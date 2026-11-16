Explained: बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का खतरा, दिल्ली में क्या होगा असर, जानिए

बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है. बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे अवदाब में बदल चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, यह सिस्टम 16 नवंबर की शाम तक चक्रवाती तूफान और 17 नवंबर की शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है. इसके बाद इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तट की ओर जाने की संभावना है.

इस मौसम प्रणाली के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरों का खतरा पैदा हो सकता है. हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि तूफान किस जिले के पास और कितनी तीव्रता से तट से टकराएगा. इसके लिए अगले कुछ दिनों के मौसम विभाग के पूर्वानुमान महत्वपूर्ण होंगे.

सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल मौसम विभाग ने तूफान के आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ने का अनुमान जताया है, लेकिन सटीक लैंडफॉल स्थान और समय की पुष्टि नहीं की है.

अभी कहां है चक्रवाती सिस्टम और कितनी बढ़ी ताकत?

IMD के 16 नवंबर को जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, यह मौसम प्रणाली 15 नवंबर की रात 11:30 बजे तक गहरे अवदाब में बदल चुकी थी. उस समय इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में था.

इसकी स्थिति लगभग 10.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज की गई. उस समय यह श्रीलंका के त्रिंकोमाली से लगभग 640 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व, चेन्नई से 760 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 870 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से करीब 980 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में था.

मौसम विभाग के मुताबिक, यह सिस्टम पिछले छह घंटों में लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा था.

यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य कम दबाव का क्षेत्र अब एक संगठित और ज्यादा शक्तिशाली मौसमी सिस्टम बन चुका है. इसके आगे बढ़ने के साथ हवाओं की गति और बारिश की तीव्रता बढ़ने की आशंका है.

कब बनेगा चक्रवाती तूफान और कब होगा गंभीर?

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस सिस्टम की ताकत अगले दो दिनों में और बढ़ सकती है.

16 नवंबर की शाम: दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना. 17 नवंबर की शाम: पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान.

18-19 नवंबर: इसके और मजबूत होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की संभावना.

यहां यह समझना जरूरी है कि डीप डिप्रेशन और साइक्लोन स्टॉम दो अलग-अलग श्रेणियां हैं. जब किसी मौसम प्रणाली की अधिकतम लगातार सतही हवा की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है, तब उसे चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा जाता है. 89 किलोमीटर प्रति घंटे से 117 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति होने पर उसे गंभीर चक्रवाती तूफान कहा जाता है.

इसलिए 17 नवंबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान इस मौसम प्रणाली की संभावित ताकत को दर्शाता है.

आंध्र प्रदेश पर कितना बड़ा खतरा?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका वाले राज्यों में शामिल है. इसकी वजह यह है कि चक्रवाती सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के समुद्री तट की ओर जाने का अनुमान है.

IMD के 16 नवंबर के सुबह 3:30 बजे जारी बुलेटिन के मुताबिक, 18 नवंबर से तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. 19 और 20 नवंबर को स्थिति ज्यादा गंभीर होने का अनुमान है.

19 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

अत्यंत भारी बारिश की श्रेणी का मतलब है कि 24 घंटे में 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो सकती है. IMD ने जिन इलाकों के लिए विशेष चेतावनी दी है, उनमें शामिल हैं काकीनाडा, डॉ. बीआर अंबेडकर कोनसीमा, कृष्णा, बापटला, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनकापल्ली, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, एलुरु.

इनमें काकीनाडा, कोनसीमा, कृष्णा और बापटला में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गई है. वहीं, कई अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

हवाओं की गति भी चिंता का विषय है. IMD के अनुसार, 19 नवंबर की शाम से 20 नवंबर की सुबह तक तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हवा के झोंकों की गति 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

इसका मतलब है कि तटीय इलाकों में पेड़ गिरने, बिजली और संचार व्यवस्था प्रभावित होने, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचने तथा निचले इलाकों में जलभराव का खतरा हो सकता है. हालांकि, नुकसान की वास्तविक सीमा तूफान के रास्ते और उसकी अंतिम तीव्रता पर निर्भर करेगी.

ओडिशा में कितना बड़ा खतरा? सरकार ने क्यों बढ़ाई सतर्कता?

आंध्र प्रदेश के साथ ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में भी प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. हालांकि, दोनों राज्यों के लिए खतरे का स्वरूप फिलहाल एक जैसा नहीं है.

IMD के 16 नवंबर के बुलेटिन में ओडिशा के तट पर 18 नवंबर को 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. 19 नवंबर से 20 नवंबर की सुबह तक हवा की गति बढ़कर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

ओडिशा के तट के पास समुद्र भी 18 नवंबर से 20 नवंबर की सुबह तक उग्र से बहुत उग्र रहने की आशंका है.

हालांकि, 16 नवंबर सुबह जारी इस बुलेटिन में ओडिशा के लिए आंध्र प्रदेश जैसी अत्यंत भारी बारिश की जिला-वार चेतावनी नहीं दी गई है. इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि ओडिशा में भी आंध्र प्रदेश जितनी बारिश या तूफानी हवाएं चलेंगी.

राज्य सरकार ने फिर भी किसी संभावित आपात स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है.

समाचार एजेंसी PTI की 15 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि दक्षिणी और तटीय जिलों को अलर्ट पर रखा गया है. जिलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम चलाने, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) और अग्निशमन सेवाओं को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं.

गंजाम जिले में प्रशासन ने अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. किसानों को 18 और 19 नवंबर को संभावित बारिश से पहले फसल काटने की सलाह दी गई है. जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों और चक्रवात आश्रय स्थलों में पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है.

प्रशासन ने मछुआरों को 16 नवंबर तक समुद्र से लौटने की सलाह दी है. गर्भवती महिलाओं और पशुओं की सुरक्षा के लिए भी संबंधित विभागों को तैयारी करने को कहा गया है.

मछुआरों के लिए चेतावनी, समुद्र में क्या स्थिति रहेगी?

चक्रवाती तूफान के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम समुद्र में मौजूद मछुआरों और जहाजों को होता है. तेज हवाओं के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और छोटी नौकाओं के लिए समुद्र में रहना खतरनाक हो सकता है.

IMD के 16 नवंबर के बुलेटिन के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 16 नवंबर से हवा की गति बढ़ने की संभावना है. दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 16 से 19 नवंबर तक समुद्री गतिविधियां खतरनाक रह सकती हैं. मध्य बंगाल की खाड़ी में 16 से 20 नवंबर तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है. ओडिशा तट के पास 18 से 20 नवंबर तक समुद्र उग्र से बहुत उग्र रह सकता है.

आंध्र प्रदेश के तट पर विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम और कृष्णापट्टनम बंदरगाहों पर दूरस्थ चेतावनी संकेत संख्या-1 लगाए गए हैं. गंगावरम और काकीनाडा बंदरगाहों पर दूरस्थ चेतावनी संकेत संख्या-1 के साथ सेक्शन सिग्नल संख्या-5 भी लगाया गया है. यह संकेत समुद्री गतिविधियों में संभावित खराब मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताते हैं.

क्या तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा?

यह इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल है. IMD ने अपने पूर्वानुमान में सिस्टम के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना जताई है. लेकिन 16 नवंबर सुबह 3:30 बजे तक जारी बुलेटिन में तूफान के लैंडफॉल का कोई निश्चित स्थान या समय घोषित नहीं किया गया था.

लैंडफॉल का मतलब है कि चक्रवात का केंद्र समुद्र से निकलकर जमीन के तट पर पहुंचता है. तूफान का किसी राज्य की ओर बढ़ना और उसी राज्य में उसका लैंडफॉल होना दो अलग-अलग बातें हैं.

इसके अलावा, तूफान की दिशा, गति और तीव्रता में बदलाव भी संभव है. इसलिए अगले बुलेटिन में जारी होने वाले पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी होगा.

क्या है सबसे बड़ी चिंता और आगे क्या देखना होगा?

इस पूरे घटनाक्रम में तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं. पहली, बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है. 16 नवंबर को इसके चक्रवाती तूफान और 17 नवंबर को गंभीर चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान है. 19 नवंबर तक इसके अति गंभीर चक्रवाती तूफान (Very Severe Cyclonic Storm) की श्रेणी में पहुंचने की संभावना भी IMD ने जताई है.

दूसरी, आंध्र प्रदेश में 19 और 20 नवंबर को अत्यंत भारी बारिश और 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं का खतरा है. इससे तटीय इलाकों में बाढ़, जलभराव, बिजली आपूर्ति और परिवहन प्रभावित होने की आशंका है.

तीसरी, ओडिशा में प्रशासन ने समय रहते तैयारियां शुरू कर दी हैं. राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

क्या होगा दिल्ली-NCR पर असर

बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान का दिल्ली-NCR में फिलहाल सीधे असर पड़ने की संभावना नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, तूफान का रुख आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर है. ऐसे में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में इस चक्रवात के कारण बारिश होने का फिलहाल कोई संकेत नहीं है. राजधानी में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है.

फिलहाल उपलब्ध मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आंध्र प्रदेश पर इस चक्रवाती सिस्टम का सीधा खतरा ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं, समुद्र की खराब स्थिति और संभावित बारिश को लेकर सतर्कता जरूरी है. हालांकि, तूफान का अंतिम रास्ता और लैंडफॉल कहां होगा, इसका फैसला आने वाले मौसम बुलेटिन ही स्पष्ट करेंगे.