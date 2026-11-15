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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल के बीरभूम एनकाउंटर पर CM शुभेंदु का रिएक्शन, 'गुंडों भाग जाओ बांग्लादेश वरना...'

बंगाल के बीरभूम एनकाउंटर पर CM शुभेंदु का रिएक्शन, 'गुंडों भाग जाओ बांग्लादेश वरना...'

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रतन शेख के एनकाउंटर को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 11:50 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या के बाद मुख्य आरोपी रतन शेख को रविवार दोपहर पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान आया है. उन्होंने कहा कि अगर कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर हमला होता है, तो वे चुप नहीं बैठेंगी. 

अधिकारी ने हिंसक अपराधों के खिलाफ प्रशासन के सख्त रुख को दोहराते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और हत्यारों के लिए कोई जगह नहीं है. बंगाल में हाल के महीनों में हुए पांचवें एनकाउंटर के बाद सीएम ने कहा कि अगर आप पुलिस पर गोली चलाएंगे, तो वे जो चाहें कर सकते हैं. गुंडों, भाग जाओ बांग्लादेश! अगर तुम यहीं रहे, तो फिर मैं जो चाहूंगा, वो करूंगा." 

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ये बयान रविवार दोपहर को बीरभूम में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी रतन शेख की मौत के बाद आया है. शेख नानूर के चारकोल गांव में एक ईंट भट्ठे में छिपा हुआ था, तभी खुफिया जानकारी के आधार पर जिला पुलिस की एक टीम ने उसे ढूंढ निकाला.

रतन शेख का एनकाउंटर
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शेख ने अपनी ओर आ रहे पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा के लिए पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी. इस गोलीबारी में शेख घायल हो गया और उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बता दें कि यह घटना 13 नवंबर को बोलपुर शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 'लाइक बाजार' इलाके में हुए एक ऑपरेशन से जुड़ी है, जहां पुलिस अधिकारी शेख को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे.

पुलिस कांस्टेबल बिस्वजीत दास घायल
छापेमारी के दौरान शेख पुलिस टीम पर गोली चलाकर भागने में सफल रहा. इस दौरान पुलिस कांस्टेबल बिस्वजीत दास गंभीर रूप से घायल हो गए. कांस्टेबल दास का फिलहाल कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां अधिकारी ने जाकर उनकी स्थिति का जायजा लिया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, नानूर के सांता गाँव का रहने वाला शेख इलाके का एक कुख्यात अपराधी था. उस पर अवैध हथियार रखने से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी तक, कुल 35 आपराधिक मामले दर्ज थे.

रतन शेख को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जमानत पर छूट गया था. इसी वजह से पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की. प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के वादे के बाद इस साल जुलाई से अब तक पश्चिम बंगाल में यह पांचवीं ऐसी घटना है जिसमें किसी अपराधी की मौत हुई है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 15 Nov 2026 11:50 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL SUvendu Adhikari Ratan Sheikh Encounter
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